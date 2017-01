Lai gan gatavojas svinēt simtgadi, Latvija joprojām sirgst ar identitātes krīzi

Pēc padomju nosacītās komas garajiem gadiem tas ir saprotami. Un tomēr. Padomju valsts ir pagalam, bet tās velis joprojām klimst pa mūsu ielām, televizoriem un ar internetu svētītajiem tālruņiem. Latviešu senais gēns liek to pamielot, un to arī cītīgi darām.

Saistītie raksti DB karikatūra: Līdz apēdīsim pēdējo padomju desu

Taču šim skābputra šķebina, sklandu rauši ar’ pie sirds galīgi neiet, varbūt vienīgi cauri laikiem dzīvojošo valūtu dzimtenīti pa retam ieklunkšķina, ja nu to kāds sevišķs labvēlis izlicis velīšu cienasta galdā. Parādībai vairāk patīk našķēties ar atmiņām, izsūcot tās no padomju ekspilsoņu galvām, apzelējot, apgremojot, palaižot kādu atraudziņu, kuru vecajam par prieku notranslē vismaz viens no skatītāko televīzijas kanālu plejādes, un tādējādi atkal satūcot atpakaļ ķobī. Kā manuālais terapeits kauliņus, tā šis vēsturiskās pus- un post-patiesības atkal piekoriģē no jauna, lai neizlec no eņģēm. Tas ilgstoši bijis visai pašpietiekams cikls, jo ir gan ēdēji, gan tie, kurus apēd. Un grūti tam paredzēt galu.

Vieglāk puteni nākamsestdien divdesmitos piecpadsmit prognozēt, nekā brīdi, kad velis uzsūksies jaunajā laikmetā. Kamēr šis miglas ķēms slapstās gar izgaismotiem logiem, aiz kuriem dīvānos izvietotas ģimenes rātnām sejām ieklausās politizētu frekvenci uztverošo plakano ekrānu paustajā, tikmēr no postpadomju birkas vaļā mums netikt. Gribētos to nograuzt, nogriezt vai vismaz aizkrāsot, bet kas tev deva, sovjetiskā tinte agri vai vēlu izlien cauri visām ķīniešu marķiera krāsām un kārtām. Kā vēl viens atgādinājums veikalu vitrīnās spokojas Padomju desas (dabīgā apvalkā, bez ĢMO, ražotas, zīmīgi, Nākotnē ) un kā gadumijas gaismiņu virtenes vijas Padomju cīsiņu virtenes. Bet tās nav sevišķi bīstamas. Trakākais, ka ap leti grābstās tikpat padomju tantes un onkuļi. Ne visi, bet tomēr. Pietiekami daudz, lai (kā nupat atgādināja Ukraiņu Forbes galvenais redaktors Leonīds Beršidskis) iepriekšējās Saeimas vēlēšanās savāktu lielāko daļu vēlētāju balsu.

Vai politiķi, tāpat kā desas, var piepildīt nozīmīgas vēlētāju daļas ilgas, aizpildīt postpadomju sentimentā izdilušo caurumu? Acīmredzot – var. Tie citi savukārt ne veli mielo, ne paši attiecīgās desas ēd, laikam arī attiecīgos TV kanālus neskatās un telefonu attiecīgi neglāsta. Tāpēc nezina, kas ielās valda. Tāpēc nezina, kas galvās valda. Un ļaujas Zemes magnētiskajam spēkam (Magnetic Latvia tomēr), kas rauj ārā no zemes ar postpadomju saknēm un velk tuvāk pašķībās zvaigžņu putekļu lodes Ziemeļu polam. Un sāk apjukumā plēsties, jo vairs nezina, kur atrodas – kontinenta ziemeļos vai austrumos. Tā kā ziemeļos – vismaz ar muti un īsiem periodiem meteoroloģiskās ziemas laikā.

Bet tālu jau netiksi ar vecajiem vaļinkiem, tie labi iesildīti un tā kā pie kājām pat pieauguši, nagi iegriezušies vilnas šķiedrās, ka ne izraujami. Ej nu noplēs savu ēnu no sienas, neies krastā! Vajadzīgs laiks, lai nomainītos velteņi un to valkātāji. Tā runā, ka vislabāk sevi pierādīt var ar darbiem. Kā mazputniņam spelgonī ņemt un pārciest informatīvo briesmu ziemu. Pat tad, ja tā ir dažas desmitgades gara.