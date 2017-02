DB viedoklis: Volstrīta lielāku svārstību gaidās

Tirgus sentimentam kļūstot jutīgākam, pasaules akciju tirgos svārstības varētu kļūt straujākas

Pēdējā laikā ziņa numur viens pasaules finanšu tirgos ir Donalda Trampa pirmās aktivitātes Baltajā namā, kas, raugoties no investīciju puses, kļūst aizvien lielāku pārdomu vērtas. Iepriekšējos mēnešos tirgus noskaņojums pret jauno prezidentu bija samērā labvēlīgs, tomēr jau tagad presē parādās aizvien jaunas ziņas un viedokļi, kas vieš aizdomas, ka Volstrītas un līdz ar to lielā mērā pārējo pasaules akciju tirgus perspektīvas varētu būt pārvērtētas.

Protams, dažādos sektoros aina var stipri atšķirties. Valda uzskats, ka Tramps ar savu enerģētikas politiku varētu atstāt labvēlīgu ietekmi uz fosilā kurināmā ieguves kompānijām, līdz ar to arī akciju cenu. Savukārt aktivitātes migrantu tvarstīšanā sola papildus peļņu un ieguldījuma vērtības pieaugumu tiem, kuri ir privāto cietumu kapitāla daļu turētāji. Tāpat daudz runāts par infrastruktūras un sabiedrisko ēku būvniecību, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļa samazināšanu, kas, protams, atstāj labvēlīgu ietekmi uz korporatīvā sektora labklājību. Tomēr uzreiz jāpiebilst – lai noskaidrotu, kuru ceļu vai skolu būvēt un kurš to darīs, paies zināms laika periods, līdz ar to tiešās Trampa aktivitātes, piemēram, būvniecības sektora kompāniju akcionāriem nesola drīzu peļņu.

Tāpat korporatīvajam sektoram nemaz nav tik labvēlīgi mājieni par dzīves sarežģīšanu tad, ja kompānijas realizē lielus projektus ārpus ASV. Tas, ka nauda paliek ASV un tiek nodarbināti vietējie strādnieki, ir labvēlīgi valsts darba ņēmējiem, kamēr tiem, kas ir naudas turētāji, varētu būt cits skatījums. Iespējamie centieni ierobežot kapitāla kustību biržas uzņēmumu akcionāriem par labu nenāk, tāpat kā izaugsmi varētu kavēt ārējās tirdzniecības līgumu revidēšana neatkarīgi no tā, vai runa būtu par jau noslēgtiem vai vēl tikai plānotiem tirdzniecības līgumiem. Tie, kas iegulda kompānijās, vēlas redzēt plašākas tirgus iespējas, taču norādes uz to, ka globālās iespējas nevis aug, bet sarūk, varētu samazināt investīciju apjomu gan vērtspapīru tirgū, gan reālajā ekonomikā.

Nule kā minētos noteikti var uzskatīt par ASV fondu tirgus izaugsmi ierobežojošiem faktoriem. Taču pašreizējā situācijā ir arī veicinošie. Ja Trampa politika par ražošanu uz vietas un darba vietu skaita palielināšanu ASV būs veiksmīga, tad noteikti potenciālo ieguvēju vidū var minēt uz vietējo tirgu orientēto kompāniju vērtspapīrus.

Savukārt, ja raugāmies uz kompāniju lielumu, potenciāli straujākā izaugsme biržā var būt kapitalizācijas ziņā mazākajām kompānijām, kuras arī ir vairāk orientētas uz vietējo potenciālu. Turklāt tirdzniecības barjeru izraisītā potenciālā inflācija nāks par labu šo sabiedrību peļņas rādītājiem. Tomēr vienlaikus ir jārēķinās, ka līdz ar pretrunīgajām izaugsmes iespējām dažādiem biznesiem, turklāt visai maz prognozējamos apstākļos ASV fondu tirgus jutīgums pieaugs. Līdz ar to lielākas svārstības varētu piedzīvot arī citu pasaules reģionu tirgi. Ieguldījumu ziņā, iespējams, labāka konjunktūra ir tepat, Eiropā, jo ekonomika sākusi jūtamāk atkopties no iepriekšējās finanšu krīzes.