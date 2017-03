DB viedoklis: Zaļākās valsts Eiropā dubultā morāle

Zaļais iepirkums kā sistēmas detaļa labi raksturo Latvijas lauksaimniecības politikas virzību – vārdos zaļi, bet darbos maļam pa vecam

Zaļa valsts ir tikai politiķu mutēs. Publikāciju ar šādu virsrakstu DB varēja lasīt pirms diviem gadiem (13.04.2015). Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītāja Gustava Norkārkļa citāta aktualitāte nav mazinājusies. Tiesa, pa šo laiku bioloģiski apsaimniekoto hektāru kļuvis vairāk, veikts kārtīgs lēciens iespējās izaudzēto atbilstoši pārstrādāt, bet patērētāji arvien vairāk meklē tīru pārtiku un ir kļuvuši zinošāki par to, kā nošķirt produktu, kas atbilst rūpnieciskas kvalitātes standartiem no produkta, ko izauklējusi daba bioloģiskajā saimniecībā Latvijā. Ārēji mūsu politiķiem joprojām patīk piesaukt Latvijas kā zaļas valsts tēlu un ar šādu lozungu greznoties ārvalstu vizītēs. Diemžēl tā ir plika bižutērija, jo seguma šai izpausmei nav. Patiesībā situācija ir visai atšķirīga no tās ainas, ko dažam labam patīk uzburt vienā vai citā auditorijā. Ar katru gadu palielinās Latvijā izlietoto pesticīdu apjoms un aug minerālmēslu patēriņš, Latvijas lauksaimniecībai kļūstot nevis zaļākai, bet ķimikālijām bagātākai. Tas ir arguments, ar kuru pietiek, lai secinātu, ka īstā aina ir politisks atbalsts tādas lauksaimniecības ceļam, kur izdzīvo tikai lielākais un stiprākais, un to vidū bioloģisko saimniekotāju pagaidām īsti nav. Faktiski šis jautājums ir arī par cilvēkiem laukos, ne tikai par to, ko ikdienā kraujam uz šķīvja un bāžam mutē.

Kārtējais apliecinājums valsts taktikai šajos jautājumos ir zaļais publiskais iepirkums. Pēc nosaukuma spriežot, tam vajadzētu kalpot par atspērienu bioloģiskās ražošanas attīstībai, un beidzot varētu īstenot sapni, ka skolās un bērnudārzos bērni ēstu vietējos bioloģiskos produktus, pie kā mērķtiecīgi strādā valstis Skandināvijā. Diemžēl Latvijas izpildījumā zaļais iepirkums padarīts par teātri – aiz nosaukuma slēpjas pamatā konvencionālās industrijas produkti, kas top gan no vietējās, gan arī tālu zemju izejvielas. Daļa šo produktu tik vien kā fasēti Latvijā, toties atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām. Latvijas ražojumus un ražotājus, protams, var un vajag sargāt un sniegt tiem papildus iespējas tirgū. Tomēr bioloģisko produktu noieta veicināšanas instrumentu izmantot citiem mērķiem neliekas īsti pareizi.

Tādējādi zaļais iepirkums padarīts par dubultās morāles izpausmes vietu un kā sistēmas detaļa labi raksturo Latvijas lauksaimniecības politikas virzību – vārdos zaļi, bet darbos maļam pa vecam. Vēl viens lauksaimniecības politikas divkosības piemērs, kas gan attiecas ne tikai uz Latviju, bet ir globāla satraukuma vērts, ir ģenētiski modificētu organismus saturošas dzīvnieku barības lielā loma lauksaimnieciskajā ražošanā. No vienas puses, ĢMO saturoša pārtika Latvijā ir aizliegta, bet, no otras, nav nekādu ierobežojumu ĢMO saturošas dzīvnieku barības izmantošanai. Var fantazēt, vai un kādu ietekmi uz nākamajām paaudzēm atstās dubultmorāle lauksaimniecības un pārtikas jautājumos. Tikmēr no ĢMO brīvajā bioloģiskajā nišā šie jautājumi izpaliek. Diemžēl neesam izmantojuši Latvijas labo potenciālu un iepaliekam ekovilnim, kas pāršalcis Eiropu.