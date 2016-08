2017. gada aprīļa beigās Latvijā plānota jaunā izklaides parka Avārijas brigāde atklāšana. Par ideju, tās īstenošanu un finansējuma piesaisti intervijā biznesa portālam db.lv stāsta pārstāvis Mārtiņš Brezauckis.

Jaunais izklaides parks būs paredzēts ģimenēm ar bērniem līdz 14 gadu vecumam. Parka teritorija aptver vairāk nekā 24 ha un tas atradīsies autoceļa Tīnūži - Koknese malā, pretī nobrauktuvei uz Lēdmani. Parks piedāvās Avārijas brigādes pilsētiņu, dinozauru taku, ūdens spēļu laukumu, leļļu taku. Tāpat parkā būs virvju trase, mazā autoskola bērniem, karuseļi un piepūšamās atrakcijas.

- Kad radās ideja par šāda atrakciju parka projektu? Cik ilgs ir bijis process no idejas līdz tās īstenošanai?

Ideja par to, ka Latvijā vajag savu tematisko atpūtas parku radās jau 2014.gadā, kopā ar bērniem apmeklējot dažādus atpūtas un izklaides objektus ģimenēm. Bet skaidrāka vīzija par to, ko tieši un kādā veidā attīstīt, izkristalizējās tikai 2015. gada vidū. Tad arī pieņēmu lēmumu pilnā mērā veltīt savu darbu šim projektam. Viens no uzstādījumiem sev bija radīt tādu parku, kurā būtu patīkami pavadīt brīvo laiku un atgriezties tur atkārtoti. Parka pirmo posmu atklāsim 2017. gada pavasarī.

- Kā cerat ieinteresēt mūsdienu bērnus par Avārijas Brigādi?

To, ka bērniem tas jau ir interesanti, pierāda mūsu apmeklējumi Lielvārdes novada svētkos, Ogres pilsētas un Rīgas pilsētas svētkos. Bērni ar prieku fotografējās pie mūsu atvestajiem Avārijas brigādes tēliem, arī pieaugušo interese bija ne mazāk liela.

Avārijas brigāde ir parka nosaukums un tematika daļai no parka noformējuma – visvairāk tieši Avārijas brigādes pilsētiņai. Eiropā šobrīd ir populāri šāda veida izklaides objekti, kur papildus izklaidei bērni var uzzināt vairāk par tematiskajiem varoņiem, to stāstu, iejusties to lomā un turpat noformētā vidē rotaļāties. Arī mums paredzēts Avārijas brigādes pilsētiņā radīt šo rotaļu vidi, kā arī tālākos gados, pēc mazās estrādes izbūves, uzvest interesantu priekšnesumu ar Avārijas brigādes tematiku.

Un, protams, no parka ekspozīcijām Avārijas brigāde ir Latvijā atpazīstamākā daļa. Tam laika gaitā piebiedrosies daudzi citi vairāk vai mazāk atpazīstami tēli. Jau sākumā apmeklētājiem būs pieejamas vairākas citas tematiskās daļas – dinozauru parks, leļļu taka un 2017. gada vidū - arī ūdens spēļu laukums.

- Cik lielas investīcijas tiks ieguldītas parka izveidē? Vai tie ir pašu līdzekļi, vai tiek ņemts aizņēmums? Cik ilgā laikā investīcijas plānojat atpelnīt?

Šobrīd kopējās izmaksas tiek lēstas ap 3,5 miljoniem eiro, ko paredzēts ieguldīt pakāpeniski 4 līdz 5 gadu laikā, piesaistot aizdevumus un investorus. Sākotnējais ieguldījums ir krietni mazāks, zem viena miljona, ko veido paša līdzekļi un sākotnējā investora tipogrāfijas ADVERTS aizdevums. Atpelnīt investīcijas plānots 6 līdz 7 gadu laikā.

Patlaban tieši investoru un aizdevumu meklēšana ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, jo līdz šim visas sarunas ar bankām beigušās nesekmīgi – tās nav gatavas iesaistīties šādu projektu finansēšanā, pat pie nozīmīga sava ieguldījuma. Taču investoru meklējumi un komunikācija ar bankām joprojām turpinās, esmu optimistiski noskaņots, ka īstajā brīdī tiks atrasts īstais partneris.

- Vai Latvijas tuvumā esošie dinozauru parki nerada konkurenci?



No citiem dinozauru parkiem plānojam atšķirties ar noformējumu. Protams, mums būtiska atšķirība no citiem parkiem ir iepriekš pieminētais, ka Avārijas Brigādes parkā būs apkopotas vairākas atšķirīgas tematiskās daļas – dinozauru parks, Avārijas brigādes pilsētiņa, ūdens spēļu laukums, leļļu taka un dažādas mazās atrakcijas. Būtisks ieguvums Latvijas iedzīvotājiem ir parka atrašanās vieta - tā tuvums.

- Cik liela ir parka izveides komanda? Kas tajā darbojas?

Par komandu ir uzskatāmi visi galvenie partneri, kas saskaņoti darbojas pie projekta izstrādes un idejas slīpēšanas. Te var minēt arhitekta G.Vīksnas biroju, speciālistus vides iekārtošanas jomā - uzņēmumu Jaunbērzi AF, ūdens atrakciju speciālistus – uzņēmumu Teklat, Avārijas Brigādes pilsētiņas veidotājus – Dizainstudija A, Leļļu meistari Vladlenu – leļļu takai, kā arī mūsu finanšu konsultantus – AG Capital.



- Cik lielas biļešu cenas plānojat? Saskaņā ar aprēķiniem, cik cilvēku vienā sezonā apmeklēs parku?

Pirmajā sezonā parka ieejas biļetes cena apmeklētājiem, sākot no 2 gadu vecuma, paredzēta 10 eiro apmērā. Būs arī dažādas atlaides vairākām apmeklētāju grupām. Būs iespēja par pieejamu cenu iegādāties sezonālo biļeti, kas ļaus apmeklēt parku neierobežotas reizes sezonas laikā.

Jāsaprot, ka, papildinot parku ar jaunām un jaunām izklaides iespējām, cena nedaudz pieaugs, jo ieguldītās investīcijas ir jāspēj atgūt un jāspēj katru gadu piedāvāt apmeklētājiem arvien vairāk izklaides. Plānots četru gadu laikā sasniegt 100 000 apmeklētāju skaitu sezonā (maijs līdz septembris).

- Kam pieder zemesgabals, uz kura taps parks? Kādēļ izvēlēta tieši šī vieta?

Zemesgabals pieder man pašam. Šobrīd kopējā atvēlētā platība parkam un arī stāvvietām ir ap 25ha.

Vieta speciāli tika izvēlēta ārpus pilsētām, stundas brauciena attālumā no Rīgas, bet ērti pieejama tūristiem no Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Apsverot parka novietojumu, tika ņemts vērā arī Latvijā jau pieejamo izklaides vietu pārklājums, kas izvēlētajā apkārtnē ir salīdzinoši zemāks kā citur Latvijā. Zināma loma lēmuma pieņemšanā bija arī tas, ka vēlējos parku veidot tuvu vietai, kur dzīvoju – Lielvārdei. Arī zemes iegādes cena bija optimāla, vērtējot attālumu no Rīgas pret cenu par ha. Konkrētajā vietā ir izbūvētas ērtas nobrauktuves no ceļa Tīnūži-Koknese, kas ļauj ietaupīt uz infrastruktūras pielāgošanu.

- Pēc tirgus izpētes - kas ir jūsu lielākie konkurenti?

Ja skatāmies uz Baltijas valstu tirgu kopumā, tad ar līdzīgāko piedāvājumu noteikti ir Lotes parks Igaunijā un Dinozauru parks Lietuvā. Latvijā tiešu konkurentu ar līdzīgu izklaides atrakciju klāstu īsti nav. Ir atsevišķas atrakcijas, kas var pārklāties kā, piemēram, ūdens spēļu laukums ar akvaparku, mazā virvju trasīte ar citām virvju trasēm, atrakcijas ar LIDO. Savukārt, ja vērtējam to tādā griezumā kā konkurence par brīvā laika pavadīšanu ģimenēm ar bērniem, tad lielākie konkurenti noteikti ir Tērvetes dabas parks, Ventspils piedzīvojumu parks, Līvu akvaparks un vēl vairākas atpūtas vietas ar nozīmīgu apmeklējumu.

Mūsu piedāvājums atšķiras no lielākās daļas Latvijas tirgū pieejamā ar to, ka mēs piedāvāsim par vienreizēju samaksu pavadīt visu dienu parkā neierobežojot, cik reizes tiek izmantota kāda atrakcija. Apmeklētāji vienmēr varēs rēķināties ar neierobežotu pilnas dienas izklaidi par iepriekš zināmu cenu, kas ļaus prognozējami saplānot budžetu, neliedzot bērniem izmantot patīkamākās atrakcijas vēl un vēl.

- Kur iegādāsieties, ražosiet parka aprīkojumu, tai skaitā dinozaurus? Vai parka tapšanā iesaistīti arī Latvijas uzņēmumi?



Pārsvarā visām preču piegādēm un pakalpojumiem tiek meklēti Latvijas uzņēmumi. Būtiskākajiem šā brīža darbiem jau tie ir atrasti. Šajā ziņā esmu patriots un uzskatu, ka Latvijā varam paši radīt visu nepieciešamo, tam ir talants, zināšanas un arī tehniskās iespējas. Vienīgais, kas tika pasūtīts no Ķīnas, ir kustīgie animatronics dinozauri, jo Ķīnas ražotāji ir ļoti spēcīgi šajā jomā un Latvijā neatradu nevienu, kam būtu pieredze to ražošanā.

Esam arī atvērti sadarbībai ar jauniem partneriem dažādās jomās, it īpaši tiem, kas ir gatavi atbalstīt parku finansiāli vai ar saviem pakalpojumiem un precēm.

- Šis būs sezonāls bizness - vai tas neradīs problēmas?

Lielākā daļa šādu parku Eiropā ir sezonāli, ar atsevišķām papildus apmeklējuma nedēļām dažādu svētku laikā. Pie pareizi saplānotas darbības tas problēmas nerada. Mūsu darbības plāns tika veidots, ņemot vērā nozares statistiku un starptautiskās izklaides parku asociācijas IAAPA izstādē/semināros iegūtās zināšanas.



- Kādi ir lielākie šķēršļi, izaicinājumi, pārsteigumi, īstenojot ideju?

Lielākais izaicinājums noteikti bija to visu uzsākt, iepazīt no nulles pavisam citu sfēru. Bet tai pašā laikā tas arī ir viens no elementiem, kas saglabā interesi katru dienu. Vienmēr esmu uzskatījis, ka darbam, ko dari, ir ļoti jāpatīk un jābūt interesantam, tad uz to koncentrējies par 100 procentiem un reizēm pat vairāk. Šā brīža izaicinājums ir atrast papildus finansējumu, kā arī atbalstītājus, sponsorus, jo vēlme jau sākumā uzbūvēt visu iecerēto pirmajai sezonai ir liela.

Pārsteigums, godīgi sakot, bija šobrīd aptaujāto lielāko banku nevēlēšanās piedalīties projektā, neskatoties uz lielo līdzfinansējumu un labu, pamatotu biznesa plānu. Protams, pagaidām ir komunicēts tikai ar daļu no tām, un vēl ceru, ka kāda atsauksies. Projekts tāpat tiek realizēts, bet nevaram to uzreiz atklāt vēlamajā apjomā jau pirmajā gadā.

Par lielāko šķērsli var uzskatīt laika ietilpību dažādiem saskaņojumiem un lēmumiem. Ja Lielvārdes novada ietvaros viss notiek tik ātri, cik iespējams, tad dokumentu skaņojumi un noteikumu saņemšanas, kas notiek tuvāk Rīgai, prasa ievērojamu laiku, pat vairākus mēnešus. Lai gan atbilstoši normatīvajiem aktiem tas viss varētu notikt krietni vien ātrāk.

Jau šobrīd pēc svētku apmeklējumiem cilvēki regulāri zvana un interesējas par parka apmeklējumu, lai gan tas tiks atvērts tikai 2017. gada pavasarī. Tas pierāda, ka arī Latvijai vajag šādu vietu pēc iespējas ātrāk!

- Vai joprojām turpini darboties arī boot.lv?

Runājot par Boot.lv, šobrīd izvērtēju pārdošanas iespējas, jo - kopš esmu prom no tirdzniecības sfēras - vairs nav laika un vajadzības ar to nodarboties.