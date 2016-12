Biznesa portāls Db.lv piedāvā piektdienas mini interviju sēriju. Katru nedēļu kāds no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem sniedz atbildes uz jautājumiem - gan nopietniem, gan arī personīgākiem.

Uz jautājumiem šonedēļ atbild SAKRET OU vadītājs Igaunijā Kaspars Pacēvičs .

- Svarīgākie fakti par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu? Ar ko Jūsu uzņēmums ir unikāls?

SAKRET OU ir sauso un lietošanai gatavo būvmateriālu ražotājs Igaunijā. Tas ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kas ietilpst būvniecības materiālu ražotāja AS SAKRET HOLDINGS grupā un ir viens no lielākajiem Latvijas kapitāla investoriem Igaunijā pēc valsts neatkarības atgūšanas.

Latvijā daudz ir runāts par Latvijas Nokia, Skype vai citu super-produktu radīšanu, es uzskatu, ka mums tāds jau ir, un tas ir SAKRET. Mēs smiltis, kas nāk no Latvijas zemes dzīlēm, pārvēršam zeltā un eksportējam uz citām valstīm. Mums nav jāmeklē jauni super-produkti, mums tādi jau ir! Par to var pārliecināties ikviens, kurš kaut reizi ir apmeklējis kādu no SAKRET ražotnēm.



- Kāpēc Jūs strādājat šajā uzņēmumā/nozarē?

Jāsaka, ka manas un SAKRET vērtības, kā arī redzējums par Latvijas attīstības virzieniem, ir ļoti līdzīgs. SAKRET ir moderns un dinamisks uzņēmums, kas neguļ uz slavas lauriem, bet nemitīgi iegulda jaunos attīstības virzienos un nes Latvijas vārdu pasaulē. Aiz tā nestāv liela mātes kompānija, bet viss sasniegts pašu spēkiem un komandas darbu. Man ir ļoti svarīgi, ka uzņēmumā ir iespēja attīstīties un augt, bet, pierādot sevi, uzņēmuma vadība to novērtē un ļauj pilnveidoties profesionāli daudz augstākā līmenī.

- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto nozari un Latvijas valsti kopumā?

Mani patiesi iepriecina tas, ka, neskatoties uz visu, ko Latvijas iedzīvotāji gadiem ejot ir piedzīvojuši, mēs kā maza nācija joprojām dzīvojam savā valstī, veidojam ģimenes, strādājam darbu, ko mīlam, un esam lepni par valsti, kurā dzīvojam. Es ticu, ka mēs varētu dzīvot daudz labāk, ja arī valstiskā līmenī būtu vienota izpratne par valsts attīstības vīziju ilgtermiņā, nevis atsevišķu nozaru jautājumi tiktu risināti «ugunsgrēka» režīmā. Skumji, bet neviens nedomā, kā iestādīt koku, kopt to un plūkt augļus ilgtermiņā, jo vieglāk ir sacirst to malkā un sildīties pie ugunskura šodien, nevis domāt par rītdienu. Uzskatu, ka ir svarīgi noteikt prioritāros attīstības virzienus un pie tiem arī strādāt. Tas ir kā sportā – nevar visās disciplīnās būt pirmais, ir jākoncentrējas uz valsts kopējo attīstību ilgtermiņā, nevis domāt īstermiņa griezumā.

- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto uzņēmumu?

Mani priecē tas, ka mums ir izdevies izveidot fantastisku SAKRET komandu, kas ir atvērta, dinamiska un motivēta sasniegt uzņēmuma augstākos mērķus, neatkarīgi no pārstāvētās valsts – SAKRET ražotnes ir izvietotas visās trīs Baltijas valstīs, bet neatkarīgi no tā vienmēr ir sajūta, ka esmu daļa no lielās komandas.

Uzsākot darbu Igaunijā, novēroju interesantu tendenci, kas ir pilnīgi pretēja Latvijā, proti, Igaunijā nav tik izteikta pircēju atbalsta vietējiem ražotājiem – lielāka priekšroka tiek dota ārvalstu produktiem. Kamēr Latvijā mums ir pat sociālas kustības, aicinot iegādāties vietējo ražotāju preci un arī mūsu pircēji labprātāk priekšroku dod tieši Latvijā ražotai produkcijai. Tas katrā ziņā ir interesants izaicinājums.

- Kas Jums ir šā brīža lielākā aktualitāte?

Man šī brīža prioritāte un izaicinājums ir attīstīt un pilnveidot SAKRET uzņēmumu Igaunijā. Igaunijas būvniecības nozare šobrīd strauji attīstās un nozares izaugsmes prognozes ir pozitīvas turpmākajiem gadiem. Līdz ar to darba būs daudz, sākot ar nupat apstiprināto infrastruktūras izveides projektu, kam Igaunijas valdība paredzējusi investīcijas 300 miljonu eiro apmērā. Mans izaicinājums būs nodrošināt plašu SAKRET līdzdalību šī projekta realizācijas ietvaros, veicinot uzņēmuma līdera pozīcijas strauji augošajā Igaunijas tirgū.

- Vai Jūs un Jūsu pārstāvēto uzņēmumu var atrast interneta sociālajos tīklos? Kāpēc – jā vai nē?

Jā, mēs esam pārstāvēti un aktīvi komunicējam, izmantojot sociālo tīklu plašās iespējas, uzskatu, ka tā ir mūsdienu nepieciešamība.

- Atklājiet savu labāko un sliktāko īpašību.

Man ir viena ļoti izteikta īpašība, kas daļēji apvieno gan labo, gan slikto, es esmu izteikts perfekcionists – bieži šī īpašība ļauj sasniegt maksimāli labu rezultātu, bet nereti tā traucē un kavē lēmuma pieņemšanas vai darba izpildes procesu.

- Ko Jūs noteikti tuvāko piecu gadu laikā gribētu sasniegt/izdarīt?

Tuvāko piecu gadu laikā vēlētos attīstīt un nostiprināt SAKRET uzņēmuma vadošās pozīcijas Igaunijas tirgū un pilnveidot savas kā uzņēmuma vadītāja prasmes.



- Kas jāņem vērā cilvēkam, kurš vēlas strādāt Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā?

Tiem, kas vēlas strādāt SAKRET uzņēmumā, ir jābūt moderni domājošiem, dinamiskiem un aktīviem cilvēkiem, kas nebaidās pieņemt izaicinājumu un attīstīties profesionāli. Jāzina vismaz divas svešvalodas bez savas dzimtās. Viennozīmīgi vajadzētu būt labai humora izjūtai un komandas spēlētājam.

- Pastāstiet par savu ceļu uz pašreizējo amatu un to, kāds bija Jūsu pirmais darbs?

Tā grūti minēt pirmo darbu, jo faktiski, kopš sevi atceros, katru vasaru esmu strādājis, darot daudz un dažādus darbus, sākot ar biešu kaplēšanu un beidzot ar saldējuma tirgošanu. Taču pirmais algotais pastāvīgais darbs, kas man deva neatsveramu pieredzi, bija saistīts ar tūrisma un izklaides pasākumu organizēšanu, esmu pat piedalījies Starptautiskā dziesmu konkursa Eirovīzija organizēšanā Latvijā 2003.gadā. Taču vairāk nekā 15 gadu pieredze man ir mārketinga jomā, pārstāvot ātras aprites patēriņa preču (FMCG) sektoru, bet jau divus gadus strādāju SAKRET un arī turpmāko savu profesionālo izaugsmi saistu ar šo uzņēmumu.

- Kā un kad radies Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un logo?

1936. gadā ASV būvinženieris Artūrs Avrils nāca klajā ar SAKRET ideju - kā samazināt problēmas, kas rodas ar cementa, smilšu un šķembu sagādi būvlaukumos un to sajaukšanu nemainīgi vienādās proporcijās? A.Avrila piedāvājums - rūpnieciski izgatavoti sausie maisījumi, kuriem būvlaukumā jāpievieno tikai ūdens. Savukārt SAKRET nosaukums radies no diviem vārdiem angļu valodā SACK (maiss) un CONCRETE (betons).

- Vai ir kas tāds, ko Jūs nepiedodat darbā vai dzīvē kopumā?

Es nevaru piedot cilvēku vienaldzību attiecībā pret darbu.

- Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Lielisks piemērs ir jauna, unikāla betona izstrādāšana Igaunijas lidostai, kas divu stundu laikā sasniedz tādu cietības pakāpi, ka spēj izturēt lidmašīnas svaru.

- Vai jums ir kāda īpaša metode, kas palīdz saņemties sarežģītās situācijās? Kāda tā ir?

Lai atbrīvotu prātu un saņemtos sarežģītās situācijās, man palīdz mūzika, skaļas mūzikas klausīšanās – man patīk Rammstein.

- Kas Jūs pēdējā laikā ir patiesi pārsteidzis – patīkami vai nepatīkami?

Patiesībā mani pārsteidz paši cilvēki. Cilvēkiem ir grūti paslavēt citam citu, daudz vieglāk ir nopelt un aizrādīt, nekā pateikt kaut ko labu. Turklāt lielākā daļa sabiedrības ir pārāk kūtra, lai aktīvi iesaistītos procesos, daudz vieglāk ir sūkstīties par procesiem, kas notiek apkārt, nekā pašiem celties, iet un darīt, lai viss būtu labi.

Tajā pašā laikā esmu gandarīts, ka, neskatoties uz to, ka esam maza nācija, mums tomēr ir baigā jauda un dažādās jomās mēs varam sasniegt ļoti daudz – gan sportā, gan kultūras jomā un zinātnē, arī biznesā mums ir daudz izcilu personību, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.

- Ja Jums gribētu noorganizēt ideālas pusdienas, kādas tās būtu?

Uzskatu, ka katras maltītes pievienotā vērtība ir dzīvās mūzikas pavadījums, mūzika noteikti būtu būtiska ideālo vakariņu sastāvdaļa.

- Kura grāmata/filma/personība ir uz Jums atstājusi vislielāko ietekmi – profesionāli un personīgi?

Manuprāt, vislielāko pievienoto vērtību mums dod cilvēki, kas mums ir apkārt - tā ir mūsu ģimene. Vislielāko ietekmi uz mani ir atstājusi mana mamma, kas mani ir izaudzinājusi par krietnu cilvēku. Tāpat svarīgi ir kolēģi un tiešie vadītāji – līderi, kas mūs iedvesmo un no kuriem var arī mācīties, tikai tad varam paši profesionāli attīstīties un augt.

- Kas Jūs iedvesmo un motivē?

Mani iedvesmo spēcīgi cilvēki, kas, neskatoties uz savām, iespējams, pat ierobežotajām iespējām, spēj sasniegt daudz vairāk par citiem un īstenot savus sapņus.

- Kā, Jūsuprāt, vislabāk iztērēt loterijā laimētus 10 tūkstošus eiro?

Kas viegli nāk, viegli iet – visdrīzāk tos iztērētu, noorganizējot atpūtas ceļojumu kopā ar draugiem un ģimeni.

- Kam Jūs savā darba ikdienā pievēršat vislielāko uzmanību? Vai Jums ir savi īpašie rituāli darba dienu uzsākot, tās laikā vai to noslēdzot?

Man nav īpašu rituālu, ko ikdienā pielietoju.

- Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu smieklīgu/interesantu atgadījumu no dzīves/darba.

Tā kā par manu darba vietu kopš rudens ir kļuvusi SAKRET rūpnīca Igaunijā, es esmu jau iepazinies ar primāriem saziņas vārdiem igauņu valodā, piemēram, Paldies! Labdien! u.tml. Pēc saspringtas darba dienas Igaunijā, es atbraucu uz Latviju un devos uz pārtikas preču veikalu iepirkties, pēc iepirkumu veikšanas veikala pārdevēja man novēlēja labu vakaru, uz ko es atbildēju Aite (aitäh)!, kas igauniski nozīmē – paldies! Lieki teikt, ka pārdevējas sejā bija jaušams viegls pārsteigums un izbrīns par manu atbildi, pats to piefiksēju tikai tad, kad jau biju izgājis no veikala, līdz ar to pat nesanāca atvainoties par šo nelielo pārpratumu.

- Jūsu novēlējums db.lv lasītājiem.

Es labprāt aicinātu sabiedrību daudz aktīvāk iesaistīties valstī notiekošajos procesos un negaidīt, kad atnāks Laimes lācis un jūsu vietā izdarīs visu darbu!

- Lūdzu, iesakiet kādu kultūras pasākumu, kuru būtu vērts apmeklēt.

Nākamgad pats apmeklēšu un iesaku arī citiem apmeklēt amerikāņu alternatīvās mūzikas grupas Red Hot Chili Peppers koncertu Lucavsalā.



Informācija par rubriku: Jautājumi visiem šīs rubrikas dalībniekiem ir vienādi. Atbildes dalībnieki sniedz rakstiski.