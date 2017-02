Par kuģu dīkstāvi prasīs kompensācijas

Mēneša laikā būs skaidrība, vai Latvija vērsīsies starptautiskajā tiesā aizturētā kuģa Senator lietā; kuģa īpašniekam zaudējumi mēnesī var pārsniegt 700 tūkst. eiro, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Eiropas Krabju zvejas asociācijas valdes loceklis, Latvijas Zivrūpnieku savienības vadītājs Didzis Šmits DB apliecina, ka mēneša laikā tiks sagatavota analīze par situāciju un valdībai būs jālemj, vai vērsties starptautiskajā tiesā.

Viens no turpmākajiem soļiem aizturētā zvejas kuģa lietā varētu būt kompensāciju pieprasīšana. Kā DB informē Zemkopības ministrijas pārstāve Dagnija Muceniece, ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju un ES institūcijām turpinās strādāt, lai pēc iespējas ātrāk varētu atjaunot pārtraukto zveju, un vedīs sarunas ar Eiropas Komisiju par kompensācijas mehānismu pēc zvejniekiem nodarītajiem zaudējumiem. Eiropas Krabju zvejas asociācijas sagatavotais aicinājums, kas pirms valdības sēdes tika izsūtīts valsts augstākajām amatpersonām, liecina, ka Latvijai ir juridisks pamats pieprasīt ES kompensēt zaudējumus, kas radušies, nespējot nodrošināt to likumisko tiesību izpildi Svalbāras zvejas rajonā. Kopš ES Padomes 2016. gada 14. decembra lēmuma par zvejas iespēju piešķiršanu 11 Latvijas kuģiem ap Svalbāru esošajās jūras zonās Latvijas kompānijas SIA North Star LTD un SIA Baltjūra serviss veica aktīvu gatavošanos zvejai, sākot ar šī gada 1. janvāri, tostarp tika nokomplektētas komandas, sagatavoti zvejas rīki un veiktas citas aktivitātes, kuru izmaksas sasniedz ievērojamus apjomus.

