FOTO: Iedzīvotāji interesējas par iespējām siltināt Lielo Ķīnas mūri Ziepniekkalnā

Latvijas garākās mājas, kas tautā tiek dēvēta arī per Ziepniekkalna Lielo Ķīnas mūri - Rīgā, Ozolciema ielā 18, iedzīvotāji, pirmdienas, 11. septembra, vakarā kuplā skaitā bija sapulcējušies pie savas mājas, lai iepazītos ar Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmu un gūtu priekšstatu par saviem ieguvumiem no ēkas siltināšanas, informē Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Lai uzsāktu mājas Ozolciema ielā 18 atjaunošanu un siltināšanu, ir nepieciešams, lai par to nobalsotu 2/3 dzīvokļu īpašnieku. Jau tuvākajā laikā RNP Ozolciema ielas 18. nama iedzīvotājiem nosūtīs anketu, ar kuru varēs nobalsot par mājas renovāciju. Ja dzīvokļu īpašnieki būs nobalsojuši par siltināšanu, tiks izstrādāts renovācijas projekts, kuru saskaņos Būvvaldē un iesniegs Altum, lai saņemtu finansējumu no DME programmas.

FOTO: Rosina siltināt Ziepniekkalna Lielo Ķīnas mūri



AS Attīstības finanšu institūcija Altum (Altum) valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš atzīmēja, ka šobrīd ir iespēja dabūt dāvinājumu 50% apmērā no Eiropas Savienības fondiem, kas Latvijā līdz 2022. gadam ļaus nosiltināt aptuveni 1030 mājas. Jau vairāk nekā 200 ēku iedzīvotāji ir iesnieguši pieteikumus. Savukārt Altum Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš pastāstīja, ka SIA Rīgas namu pārvaldnieks jau ir iesniegusi pieteikumus par 26 Rīgas māju siltināšanu un veikusi aprēķinus arī par šo māju. Kopējās kompleksās renovācijas izmaksas šai mājai ir aptuveni 4 miljoni eiro, no tiem 50% sedz DME programma.

Altum energoefektivitātes eksperts Aldis Greķis klātesošos informēja par Ozolciema ielas 18 mājas tehniskajiem rādītājiem un sniedza plašu informāciju par nepieciešamajiem remontdarbiem un daudzveidīgajām iespējām, kā iedzīvotāji var uzlabot savu mājokli. Viņš īpašu uzmanību veltīja inženierkomunikāciju stāvoklim un informēja par dažāda veida ventilācijas sistēmām.



SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārstāve Signe Kajaka uzsvēra, ka sadarbībā ar Rīgas pašvaldības aģentūru Rīgas Enerģētikas aģentūra (REA) veiktais energoaudits liecina, ka pēc siltināšanas rēķinus par apkuri iespējams samazināt par 55%, kas naudas izteiksmē ir vairāk nekā 100 000 eiro gadā pie šā brīža siltumenerģijas cenām. Turklāt inženierkomunikāciju (ūdens apgādes un apkures sistēmu) nomaiņa samazina karstā ūdens sagatavošanas un cirkulācijas maksu. Viņa uzsvēra, ka ņemot vērā šos ietaupījumus, iedzīvotāju kopējie maksājumi par mājokli nepalielināsies. Turklāt prakse liecina, ka renovētajās mājās dzīvokļu vērtība pieaug par aptuveni 30%.

Māja Ozolciema ielā 18 ar 396 dzīvokļiem ir garākā ēkā Latvijā.

Fotoattēlus skatīt raksta galerijā!