Ventspilī būvēs Tartu zinātnes centra Ahhaa konkurentu

Ventspilī taps zinātnes centrs, kas būs konkurents Tartu zinātnes centram; šogad tiks būvētas ielas aptuveni 10 milj. eiro apmērā, kā arī uzsākta vairāku desmitu miljonu eiro vērtu objektu būvniecība

To intervijā DB stāsta Ventspils Komunālās pārvaldes direktors Andris Kausenieks.

Fragments no intervijas:

Kādi ir šā gada lielākie projekti?

2017. gadā ir paredzēts uzsākt vairākus lielus būvniecības projektus, piemēram, industriālo telpu būvniecības projektu Galiņciemā, būs salīdzinoši finansiāli apjomīgi ielu rekonstrukcijas projekti, kā arī mazāka izmēra ietvju un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu renovācijas un labiekārtošanas projekti.

Protams, pēdējos gados lielākais būvniecības projekts būs Ventspils mūzikas skolas un koncertzāles projekts. Tas ir tikai viens aspekts, ka šāda tipa būvēm jābūt ar labu akustisko izolāciju, lai vienā klasē bungu spēlēšana netraucētu citā mācīties spēlēt, piemēram, pūšamos instrumentus. Lielākais izaicinājums ir tas, ka pašai ēkai ir jābūt zema patēriņa enerģijas ēkai ar 30 KWh/m2. Šajā kultūras objektā paredzētas 13 dažādas energoefektivitātes tehnoloģijas. Piemēram, katram no 76 kabinetiem paredzēta individuāla gaisa padeve un sagatavošana atkarībā no tajā esošo cilvēku skaita. To nodrošinās ar CO2 sensoriem, kuru rādījumi ietekmēs ventilatoru griešanās ātrumu un gaisa padevi. Ēkas pāļos ir paredzētas ģeotermiskās caurules, kas nodrošinās enerģijas ņemšanu no zemes, kur temperatūra ir aptuveni pieci līdz septiņi grādi. Tādējādi ziemā, pateicoties šai tehnoloģijai, būs iespējams ēku sildīt, bet vasarā dzesēt. Savukārt pazemes tunelis pildīs līdzīgu funkciju attiecībā uz ēkas ventilāciju, proti, gaisam plūstot caur šo tuneli, vasarā tas tiks dzesēts, savukārt ziemā uzsildīts. Otrs nozīmīgākais būvniecības projekts ir multifunkcionāla centra izveide Galiņciemā, kura izmaksas tiek lēstas uz 4,5 milj. eiro.

Projektēšanas stadijā pašlaik ir zinātnes un inovāciju centrs, analogs Tartu (Igaunijā) esošajam Ahhaa centram. Plānots, ka tā telpu kopējā platība būs ap 6000 kvadrātmetru, bet par precīzām izmaksām vēl pāragri spriest, tās būs robežās starp 12 un 15 milj. eiro.

Visu interviju Ventspilī būvēs Ahhaa konkurentu lasiet 6. aprīļa laikrakstā Dienas Bizness.