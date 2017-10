2021. gadā LU akadēmiskais centrs būs izbūvēts

To DB Uzņēmēju klubā pavēstīja LU rektors Indriķis Muižnieks.



Stāstot par LU Akadēmiskā centra attīstību, rektors minēja, ka tur atradīsies Rakstu māja, Dabas māja, Zinātņu māja, kā arī Tehnoloģiju centrs. Līdztekus plānots izbūvēt viesnīcas un apartamentus ar 3000 vietām, koncertzāli un daudzfunkcionālu sporta zāli. No visa minētā pašlaik ekspluatācijā jau ir nodota Dabas māja (2015. gadā), kur atrodas šādas fakultātes: Bioloģijas, Ķīmijas, Optometrijas un redzes zinātnes, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu, Farmācijas. Tāpat Dabas mājā izvietoti vairāki valsts nozīmes pētniecības centri. Dabas mājas kopējā platība ir 20 000 kvadrātmetru un tajā var uzņemt 2500 studentus.

Pašlaik norit Akadēmiskā centra izbūves otrais posms, kura ietvaros uzsākta Zinātņu mājas būvniecība un notiek dokumentu sagatavošana iepirkuma izsludināšanai Rakstu mājas tehniskā projekta izstrādei un būvniecībai. Visas otrā posma izmaksas ir lēšamas 90 miljonu eiro apmērā un to paredzēts noslēgt 2021. gadā. I. Muižnieks stāsta, ka līdzekļi iegūti gan no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondiem, gan no Eiropas Investīciju bankas (EIB), gan pašas LU ieņēmumiem. Šogad Luksemburgā parakstīts aizdevuma līgums ar EIB par 30 miljonu eiro piešķiršanu, kas paredzēti Rakstu mājas izbūvei. Pašas LU finansējums, neskaitot aizdevuma atmaksas, minētajā 90 miljonu projektā ir 3 miljoni eiro. Šogad uzsāktās Zinātņu mājas celtniecību plānots pabeigt 2018. gadā un kopējās izmaksas, ieskaitot ēku aprīkojumu, ir 38 miljoni eiro. Jāpiemin, ka ieguldījumi tieši iekārtās, aprīkojumā un tehnoloģijās ir 9,6 miljoni eiro. No kopējā Zinātņu mājas projekta finansējuma 79% ir ES struktūrfondu finansējums, 14% – valsts finansējums un 7% – LU līdzekļi. Zinātņu mājas kopējā platība ir 20 000 kvadrātmetri un plānotais studentu skaits – 2000. Zinātņu mājā atradīsies divas fakultātes – Medicīnas un Fizikas un matemātikas, kā arī vairāki LU institūti un pētniecības centri. Ēkas septiņos stāvos būs izvietots arī lāzercentrs un Medicīnas muzejs. Jāpiebilst, ka Zinātņu māju ar Dabas māju savienos siltināta pāreja. Savukārt Rakstu mājai pašlaik notiek skiču izvērtēšana, kur jāizdara izvēle starp pieciem dažādiem variantiem. Plānots, ka Rakstu mājā atradīsies šādas fakultātes: Datorikas, Biznesa vadības un ekonomikas, Sociālo zinātņu, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas, Humanitāro zinātņu, Teoloģijas, Tiesību zinātņu, Vēstures un filozofijas. Tāpat Rakstu mājā tiks izvietoti vairāki zinātniskie institūti un pētniecības centri. Rakstu mājas kopējā platība būs 32 000 kvadrātmetru un tā varēs uzņemt 11 000 studentu.

