FOTO: Gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītie objekti tuvplānā – AS Latvijas Finieris impregnēšanas cehs

Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvis Artis Dzirkalis norāda, ka AS Latvijas Finieris ir viens no valsts galvenajiem kokrūpniekiem, un tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka konstruktīvais pamatmateriāls jaunajam impregnēšanas ceham ir koks.

Fotogrāfijas saktiet galerijā!

Lai arī rūpnīca savā veidā ir tikai tehnoloģisks process, šī ēka ir kļuvusi par Finiera vizītkarti, kas raksturo uzņēmumu. Koks izmantots ne tikai līmētajās nesošajās sijās, kas veidotas 24 m laidumā, bet arī sienu un jumta paneļi veidoti no koka ar finiera iekšējo apdari un dēļu klāju fasādē. Eiropā ir vien pāris šādas rūpnīcas un ņemot vērā, ka strauji attīstītas koka būvniecība arī saplākšņa pieprasījums noteikti pieaugs. Šī ir pārdomāta un loģiska investīcija, uzskata A.Dzirkalis.

Arī biedrības Zaļās mājas pārstāvis Kristaps Ceplis uzteic gan AS Latvijas finieris apņemšanos ražot pasaulē pieprasītu koksnes produktu, gan arī vēlmi Latvijā radīt un uzturēt pasaulē aizvien plašāk izmantotā materiāla (koka) ēkas.

«No ārpuses Latvijas finiera jaunā ražotne neatgādina arhitektūras šedevru, bet uzmanības vērts ir tieši inženiertehniskais risinājums. Ēka būvēta no rūpnieciski ražotiem koka sienu paneļiem, nodrošinot augstu kvalitāti un ilgmūžību. No koka veidots ir arī jumts un nesošās sijas. Jumta konstrukcijas koka laidums sasniedz 24 metrus. Lai arī Latvija ir ceturtā mežiem bagātākā valsts Eiropā un ieņem stabilu vietu Eiropas un pasaules kokrūpniecības produktu tirgos, pašu mājās paliek vien aptuveni 5% no saražotās koksnes produkcijas. Ārī Latvijas finiera gadījumā ēkai nepieciešamās koka sijas tika importētas no ārvalstīm, tomēr šāda veida objektu būvniecība Latvijā, pirmkārt, dod neatsveramu pieredzi vietējiem būvniekiem, otrkārt, pieaugot pieprasījumam pēc līdzīgām ēkām tiek radīta iespēja uz vietas Latvijā attīstīt tik liela izmēra līmēto koka konstrukciju ražošanu,» norāda K.Ceplis.

Uzņēmuma izmaksu aprēķini liecina, ka no koka būvētās ražošanas telpas cenas ziņā ir konkurētspējīgas ar citu materiālu ēkām, bet tām piemīt papildu pievienotā vērtība ēkas mikroklimata radīšanā. Latvijas finiera impregnēšanas cehā ražošanas augsto standartu dēļ ir uzstādīta īpaša klimata nodrošināšanas tehnika, bet vēl pirms šīs kondicionēšanas iekārtas iedarbināšanas ceha darbinieki ir atzinuši, ka koka ražotnē ir ļoti patīkami uzturēties un strādāt, apliecinot, ka koks kā būvmateriāls labs ir ne tikai tādēļ, ka tas ir pieejams un atjaunojams resurss, bet tam piemīt arī lieliskas mikroklimata kontroles īpašības.

Projektētājs SIA Lejnieku projektēšanas birojs, Mikus Lejnieks; pasūtītājs: AS Latvijas Finieris, būvētājs: SIA UPB Nams, autori: arhitekts Mikus Lejnieks, inženieri Kaspars Bondars un Aigars Siliņš.

Nobalsot par sev tīkamāko objektu iespējams Rīgas pilsētas arhitekta biroja Facebook kontā.

Tradicionāli Gada balva Rīgas arhitektūrā tiek pasniegta oktobra pirmajā pirmdienā - Pasaules Arhitektūras dienā, kas šogad tiks atzīmēta 2.oktobrī.



