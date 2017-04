Pieaugot mājsaimniecību «1 + suns» īpatsvaram, transformējas mājokļu tirgus

Mainoties paaudzēm, pieaugot mājsaimniecību «1 + suns» īpatsvaram, transformējas arī mājokļu tirgus, otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Pasaulē inovācijas mājokļu jomā saista ar ēku energoefektivitāti, modulārajiem risinājumiem, pārmaiņas skar īpašumu konfigurāciju, izmērus, tāpat tiek runāts par smarthouse jeb viedajām mājām, par cohousing – mājokļu komūnu veidošanos ap kādu noteiktu koplietošanas vietu, pakalpojumu – un microhousing jeb mazītiņiem apartamentiem. Spiediens kopumā ir uz izmaksu samazināšanu, racionālismu, kas ļauj palielināt mājokļu pieejamību. Tā ir arī Latvijas problēma, asociācijas LANĪDA rīkotajā konferencē Kā attīstīsies nekustamā īpašuma tirgus Latvijā? uzsvēra Inese Jureviča, SIA New Europe Real Estate investoru attiecību vadītāja.

Gluži tāpat kā citviet pasaulē notiek mājsaimniecību transformācija, biežāk varēs dzirdēt par modeli «1 + suns», līdz ar to patērētāju prasības būs citas. Paralēli notiek vērtību maiņa, mainoties paaudzēm. No vienas puses, ir tendence samazināties mājokļu izmēram (daudzviet pasaulē runā par 25–35 m2 lielām platībām, bet ASV pat par 16–18 m2 mazām telpām), bet, no otras puses, pieaug koplietošanas, dalīšanās pieredzes nozīme. Jaunā paaudze grib vairāk socializēties ārpus mājām, šie cilvēki ir mobili, viņiem patīk atrasties dzīves epicentrā. Līdz ar to arī mājokļu tirgū runā par koplietošanas telpām un attiecīgiem pakalpojumiem, tostarp veļas mazgāšanas zonu visai mājai vienu, lai katram nav jāpērk sava veļas mašīna un žāvētājs, kopīgām mantu glabāšanas telpām, velo novietnēm utt.

I. Jureviča, izpētot vairākus tirgū šobrīd piedāvājumā esošos jaunos projektus, secinājusi, ka pie mums vairums jauna dzīvokļu (40–50%) ir lielāki par 60 m. Ja attīstītāji runā, ka pārdošanas cena varētu sasniegt 1800 eiro/m2, vai šāds mājoklis būs pieejams, viņa jautāja.

