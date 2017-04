AS Latvijas kuģniecība (LK) meitasuzņēmuma LASCO Investment portfelī ietilpstošajai Preses nama ēkai ir potenciāls pircējs, pauda LK valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups.

«Šai ēkai mums ir potenciāls pircējs. Iespējams, pat divi. Tāpat vēl ir cilvēki, kuri šo īpašumu pēta, tādēļ es varu teikt, ka, iespējams, tiks pārdots pat šis īpašums. Tas tiešām ir brīnišķīgs zemes gabals - gandrīz seši hektāri ļoti labā vietā ar skatu uz Daugavu, ar labu apkārtējo infrastruktūru, netālu no lidostas, netālu no vecpilsētas. Līdz ar to, ja kāds šo īpašumu nopirks un būs gatavs tajā ieguldīt, tas būs ļoti labs projekts, bet vienlaikus jārēķinās, ka šis būs piecu desmit gadu projekts,» klāstīja Kirkups.

Vienlaikus viņš pastāstīja, ka ļoti smagi tiek strādāts pie visu LASCO Investment portfelī esošo īpašumu pārdošanas. «Mēs ceram, ka nākamo mēnešu laikā saņemsim labas ziņas. Vienlaikus man jāatzīst, ka cerības mēs lolojam jau aptuveni gadu. Mēs tiešām runājam ar reāliem pircējiem, tādēļ es ceru, ka šī finanšu gada laikā mēs pārdosim visus īpašumus, kurus ir iespējams pārdot,» pauda LK valdes priekšsēdētājs.

Jau vēstīts, ka LK koncerns pērn strādāja ar 90,682 miljonu eiro auditēto apgrozījumu, kas ir par 8,6% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt koncerna zaudējumi pieauga 3,6 reizes - līdz 20,987 miljoniem eiro.

Kompānija veic kravu pārvadājumus visās pasaules jūrās un okeānos, apmāca un komplektē starptautiskajām konvencijām atbilstošas apkalpes, kā arī piedāvā kuģu tehnisko menedžmentu saviem un citu kuģniecību kuģiem. LK akcijas kotē Nasdaq Rīga oficiālajā sarakstā.