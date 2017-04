Preses nama pārdošana: «Ir daudz sarunu, bet jānonāk līdz līgumam un reālai naudai»

Latvijas kuģniecības īpašumu pārdošana atkarīga no investoru iespējas tos attīstīt

Meklējot pircējus nekustamajiem īpašumiem, pārdevējiem nākas rēķināties ne tikai ar cenas faktoru, bet arī to, vai pircējam ir skaidrība, cik ilgā laikā investīcijas tas spēs atpelnīt. To Dienas Biznesam norāda nozares eksperti, un arī AS Latvijas kuģniecība valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups atzīmē, ka pašreizējā tirgus situācijā koncernā ietilpstošās SIA Lasco Investment (LI) īpašumu pārdošana nesokas tik raiti, kā gribētos.

LI pieder Preses nama ēka un zeme zem tās. R. Kirkups cer, ka to izdosies pārdot tuvākajos trīs mēnešos, jo ir vairāki potenciālie pircēji. Tas gan ir sarežģīti, jo LI cena ir par zemu, savukārt investoriem tā ir nozīmīga naudas summa, jo runa ir par miljoniem, un projekta īstenošana prasītu, iespējams, 5‒10 gadus. Iepriekš saistībā ar šo īpašumu ir bijuši plāni par viesnīcām, kazino, veikaliem, biroju ēku. Iespējams, nākotnē tur varētu atrasties biroju un dzīvokļu komplekss.

Vaicāts, vai nav runājis ar Donaldu Trampu, viņš saka: «Kad zvanu uz Balto namu, viņš neceļ.» Runājot nopietni, R. Kirkups pieņem, ka runa ir par reģionālo pircēju. Taču to nekad nevar zināt, jo par objektu interesējušies arī, piemēram, ķīniešu investori. Ir bijusi interese arī no kādreizējo padomju republiku uzņēmējiem. «Ir daudz sarunu, bet ir jānonāk līdz līgumam un reālai naudai,» uzsver Latvijas kuģniecības vadītājs.

Visu rakstu Neziņa par nākotni attur no darījumu slēgšanas lasiet 18. aprīļa laikrakstā Dienas Bizness.