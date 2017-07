Mēs esam gatavi pirkt zemi būvniecībai jauniem nekustamā īpašuma projektiem Latvijā, un visu laiku vērojam tirgu. Ja pamanīsim labu variantu, tad to iegādāsimies un sāksim būvēt, intervijā norāda jaunā projekta Trebū HOME attīstītāja AFI Europe valdes loceklis Avrahams Barzilajs.

«Mūsu kompānija investē nekustamā īpašuma būvniecības projektos ne tikai Latvijā, un mūsu intereses jomas ir arī Austrumeiropa un Centrāleiropa. Es uz nākotnes attīstību Eiropā skatos ar optimismu,» viņš uzsvēra. Tāpat viņš piebilda, ka galvenais AFI Europe bizness vērsts uz Izraēlu, kur kompānija būvē dzīvojamās ēkas, biroja ēkas un komercplatības.

Pēc viņa teiktā, kompānija Latvijā sāka investēt pirms 10 gadiem, un projekts Trebū Home ir tās otrais projekts Rīgā, kur kompānija ieguldījusi. Pirmais bija daudzstāvu dzīvojamo ēku projekts Metropolia Anniņmuižas bulvārī Imantā. «Mūsu kompānija aktīvi strādā Rumānijā, Polijā, Serbijā, Čehijā, Ungārijā, Vācijā, Bulgārijā un citās, ieskaitot Latviju. Latvijā mēs ieturējām ilgu pauzi valsts ekonomiskās situācijas dēļ, taču pirms pāris gadiem mēs atgriezāmies pie iepriekš atlikta projekta un lūk, projekta Trebū HOME būvniecība jau ir uzsākta,» viņš norāda.

Projekta Trebū HOME īstenošanai kompānija zemi iegādājās gandrīz pirms 10 gadiem. «Pirms 10 gadiem mēs vairākās valstīs iegādājāmies veselu portfeli ar zemes gabaliem, tajā skaitā, arī Latvijā. Rīgā nopirkām 2 zemes gabalus. Pašlaik mēs būvējam pirmo projekta Trebū HOME daļu, kurā ietilpst divas piecstāvu ēkas, taču saskaņā ar projektu plānots uzbūvēt 25 mājas,» saka A. Barzilajs.

«Jums ir unikāla valsts. Jūs esat ieviesuši eiro, un Latvija ir Eiropas stila valsts, vērtējot pēc noskaņas un valsts attīstības, jums ir labs potenciāls. Mums agrāk šeit bija labs bizness, un mēs ceram uz labu biznesu arī nākotnē,» uzsvēra AFI Europe valdes loceklis. Pēc viņa domām, pēc dzīvokļiem jaunajā projektā būs pieprasījums, neskatoties uz to, ka daļa iedzīvotāju no valsts aizbrauc. Notiek dabiska cilvēku kustība no lauku rajoniem uz pilsētām, šajā gadījumā, uz Rīgu, tādēļ jābūt pieprasījumam pēc jauniem mājokļiem. Latvijā iedzīvotāju skaits ir samazinājies, taču Rīgā tas aug, viņš norāda.

Db.lv jau rakstīja, ka 20. jūnijā tika likts nekustamā īpašuma attīstītāja AFI Europe īstenotā daudzdzīvokļu namu projekta Trebū HOME pamatakmens Rīgā, teritorijā starp Lubānas, Salnas un Kupriču ielām.

Pirmajā Trebū HOME projekta būvniecības posmā tiks investēti 10 miljoni eiro.

Pirmajās divās Trebū HOME piecstāvu ēkās ar kopējo platību vairāk nekā 6 000 kvadrātmetru būs pieejami 108 dzīvokļi – 54 dzīvokļi katrā ēkā. Pirmās divas Trebū HOME piecstāvu dzīvojamās ēkas plānots nodot ekspluatācijā 2018. gada vasarā.

Trebū HOME ir ilgtermiņa projekts, saskaņā ar plāniem tā desmit hektārus plašajā teritorijā desmit gadu laikā tiks uzbūvētas vismaz 25 ēkas ar 1500 dzīvokļiem un komercplatībām, kopumā investējot 150 miljonus eiro.

Trebū HOME projekts tapis, sadarbojoties Latvijas arhitektu birojiem ARHIS ARHITEKTI un Mark arhitekti kopā ar Izraēlas arhitektu biroju ARC4G. Projekta būvdarbus veiks būvniecības uzņēmums Arčers. Inženieru birojs Būve un Forma atbild par projekta būvkonstrukcijām, inženierprojektēšanu un inženierkomunikācijām, projektēšanas birojs Daina EL – par elektroapgādes un telekomunikāciju projektēšanu, bet satiksmes plānojums, ceļu un stāvvietu izbūve ir SIA BRD projekts pārziņā. Par būvuzraudzību atbild SIA Forma 2.

Trebū HOME ēku vestibilu dizainu radījis arhitektūras un dizaina birojs OpenAD, bet par Trebū HOME teritorijas ainavas veidošanu rūpējas Labie Koki projekti.

Projekta attīstītājs ir AFI Europe – viens no globālās AFI Group holdinga uzņēmumiem. AFI Europe attīstījis arī daudzdzīvokļu māju projektu Metropolia Rīgā, Imantā.