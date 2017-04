Lauksaimniecības zemes tirgus vērtība 10 gados trīskāršojusies

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus vērtība desmit gadu laikā augusi vairāk nekā trīs reizes, šodien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvju sapulcē sacīja Valsts zemes dienestā (VZD) ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa.

Viņa norādīja, ka 2005.gadā hektārs lauksaimniecībā izmantojamās zemes maksāja apmēram 700 eiro, bet desmit gadu laikā tā cena pieaugusi, 2016.gadā sasniedzot 2300-2400 eiro par hektāru. Tas ir saistīts ar tirgus aktivitāti, jo pēdējos gados ir bijis daudz darījumu ar lauksaimniecības zemi, tādēļ cenas kāpušas.

Vienlaikus Zvidriņa norādīja, ka ne visām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm cenas pieaug. Piemēram, Latgalē zemes kvalitāte un tirgus vērtība nav tik augsta kā Kurzemē.

Zvidriņa arī sacīja, ka 2012.gada un 2013.gadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgum bija tendence strauji pieaugt, kas atspoguļojas zemes kadastrālajās vērtībās. Patlaban zemes kadastrālā vērtība ir 72% no tirgus vērtības. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu līdz 2018.gadam zemes kadastrālajai vērtībai bija jāsasniedz 85% no tirgus vērtības, taču Tieslietu ministrijas (TM) priekšlikums paredz līdz 2020.gadam "iesaldēt" kadastrālās vērtības un no 2018.gada noteikt, ka nekustamā īpašuma kāpums nedrīkst pārsniegt 10% robežu.

Viņa arī norādīja, ka tāpat paredzēts nodrošināt kadastrālo vērtību metodikas pilnveidošanu. Minoties kartējumam, mainīsies arī zemes kadastrālā vērtība. Pašreizējā karte tapusi pirms vairāk nekā 20 gadiem un to nepieciešams pārskatīt. Kad tas tiks paveikts, vairākiem nekustamajiem īpašumiem kadastrālā vērtība var celties, sacīja VZD ģenerāldirektore.

Jau ziņots, ka TM plāno iesniegt izskatīšanai valdībā likumprojektu, kurš paredz iesaldēt kadastrālās vērtības uz diviem gadiem. VZD uzdots gada laikā sakārtot kadastrālo vērtību aprēķināšanas metodiku, īpaši novēršot spekulatīvo darījumu ietekmi. Savukārt otra gada laikā kadastrālo vērtību bāzes tiks pārrēķinātas pēc jaunās metodikas.

Tāpat ziņots, ka Finanšu ministrija (FM) atbalsta TM priekšlikumu nosakot, ka NĪN kāpums nedrīkst pārsniegt 10% robežu. FM kopš pagājušā gada beigām strādājusi pie NĪN izmaiņu risinājumiem, tomēr darba grupa nespēja vienoties par kopīgiem principiem. Rezultātā tika izveidota politiska darba grupa, kas vienojās virzīt uz valdību TM priekšlikumu līdz 2020.gadam "iesaldēt" kadastrālās vērtības un no 2018.gada noteikt, ka NĪN kāpums nedrīkst pārsniegt 10% robežu. Tāpat paredzēts nodrošināt kadastrālo vērtību metodikas pilnveidošanu.