Eksportspēja: Grib būt lielražotāji

97% no SIA Snores ražotajām mēbelēm nonāk ārpus Latvijas robežām, lielākais pieprasījums ir ASV

Pirms gada Šnoru ģimene – Linda Riekstiņa-Šnore un Krišjānis Šnore –, vadoties no pašu vajadzības, audzinot divus bērnus, radīja jaunu produktu – kāpslīti, kas viegli transformējams par galdiņu. «Produkta dizainu un tehnisko risinājumu izdomāju vienā dienā, pat nenojaušot, ka ideja pārtaps par mūsu ģimenes biznesu,» atklāj SIA Snores īpašnieks, valdes loceklis K. Šnore, kura profesionālā darbība iepriekš bija saistīta ar reklāmas jomu, bet sieva L. Riekstiņa-Šnore apmēram desmit gadus darbojās medicīnas iekārtu tirdzniecības lauciņā. Ģimenes uzņēmumā pienākumi ir sadalīti – vīrs atbild par ražošanas procesu, bet sieva – par mārketingu un pārdošanu.

Kāpslītis izstrādāts, balstoties uz Montessori pedagoģijas pamatprincipu attīstīt bērnā patstāvību un iespēju iesaistīties ikdienas darbos. Bērns tajā pats var viegli iekāpt, kā arī pārvietot to pa telpu, jo mēbele sver septiņus kilogramus. «Izveidojām zīmolu Ette tete, nosaukums aizgūts no dēla, kuram biznesa idejas attīstības laikā visa pasaule bija ette. Savukārt tete pievienojām kā apliecinājumu tam, ka viss darināts tēva rokām. Pirmos eksperimentus viņš radīja mūsu mājas pagrabā. Pirms bijām izveidojuši ražotni, mājās tapa arī pirmie kāpslīši, kurus sūtījām klientiem. Tolaik lielu daļu darbu pasūtījām kā ārpakalpojumu, kas sadārdzināja produkta pašizmaksu,» atminas L. Riekstiņa-Šnore. Nolūkā biznesu vērst plašumā, uzņēmēji uzrakstījuši divus projektus un pieteikušies LEADER programmā, kas ļāva iegūt finansējumu no Lauku atbalsta dienesta (LAD) gandrīz 30 tūkst. eiro apmērā. Projekta realizācijai tika piesaistīts arī finanšu institūcijas Altum aizdevums. «Matemātika bija ļoti vienkārša un sapratām, ka ārpakalpojums mums nav izdevīgs, jo tas sadārdzina produkta pašizmaksu par astoņiem eiro un prasīja papildu loģistiku. Mūsu galveno darba instrumentu CNC frēzi atpelnījām 12 mēnešos,» atklāj K. Šnore.

Visu rakstu Grib būt lielražotāji lasiet 13. novembra laikrakstā Dienas Bizness.