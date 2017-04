Šogad akcijas plāno emitēt divi Latvijas uzņēmumi, vērtspapīru tirgus gaida uzrāvienu, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

AS Madara Cosmetics varētu būt pirmais kosmētikas uzņēmums Baltijā, kura vērtspapīri tiks kotēti fondu biržā. Šobrīd Nasdaq Riga vērtspapīru sarakstā ir iekļautas farmācijas uzņēmuma Olainfarm akcijas, kuram pieder eko kosmētikas ražotājs Kiwi Cosmetics.

Pagaidām AS Madara Cosmetics konkrētus plānus par attīstības iespējām, izmantojot kapitāla tirgu, neizpauž, tie tiks publiskoti preses brīfingā, kas notiks 27. aprīlī.

Paredzams, ka 2017. gadā akcijas emitēs divi Latvijas uzņēmumi, AS Madara Cosmetics būs pirmais, DB saka AS Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa–Melalksne, norādot, ka abi uzņēmumi, kuri emitēs vērtspapīrus, būs patēriņa zīmola (comsumer brand) pārstāvji. «Pēc ilgstoša klusuma vērtspapīru tirgus piedzīvo uzrāvienu. Tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka Baltijā ir izaugusi jauna uzņēmju paaudze, kura biznesu ir izveidojusi pēdējo 25 gadu laikā. Uzņēmumu akcionāri ir daudz izglītotāki, nebaidās no atklātības un viņiem ir lielas ambīcijas, viņi vēlas, lai viņu vadītie uzņēmumi aug un attīstītās,» lēš D. Auziņa–Melalksne. Viņa stāsta, ka Baltijas un Latvijas vērtspapīru tirgus attīstās ļoti veiksmīgi. Pagājušajā gadā katrā Baltijas valstī bija viens jauns akciju emitents. Latvijā vērtspapīru tirgum pievienojās uzņēmums HansaMartix. Tāpat veiksmīgi attīstās arī obligāciju tirgus – pērn Baltijā bija 22 jaunas emisijas, no tām 21 Latvijā. Turklāt obligācijas emitēja pieci jauni tirgus dalībnieki.

