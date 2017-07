Starptautiskā piena produktu un saldējuma ražošanas uzņēmumu grupa Food Union Group iegādājusies dāņu saldējuma izplatītāju Hjem Is caur saldējuma ražotāju Premier Is (Mejerigaarden AS), kuru Food Union iegādājās jau 2015.gadā, informē uzņēmumā.

«Hjem Is iegāde nostiprinās mūsu pozīcijas Dānijas saldējuma tirgū, atbalstot mūsu centienus paplašināties Ziemeļeiropā. Hjem Is ir nacionāla mēroga saldējuma izplatīšanas uzņēmums, kurš specializējas saldējuma piegādē uz mājām. Šāds uzņēmējdarbības veids ir ļoti izplatīts Skandināvijas valstīs, īpaši Norvēģijā un Dānijā. Hjem Is ir lielisks papildinājums mūsu grupas pārstāvniecībai Dānijā, kurā jau veiksmīgi darbojas vadošais zīmolu saldējuma ražotājs Dānijā, Premier Is. Līdz ar Hjem Is iegādi mēs turpināsim saldējuma ražošanas un piegādes tradīcijas Dānijā, » sacīja Food Union Group dibinātājs un globālais vadītājs Andrejs Beshmeļņickis.

Premier Is dibināts 1927. gadā, un šodien uzņēmums ieņem vadošās pozīcijas Dānijas zīmola saldējuma produktu ražošanā. Premier Is izstrādā un ražo saldējumus savā rūpnīcā Thistedā, Ziemeļjitlandē.

«Hjem Is ir sena vēsture un spēcīga klientu bāze Dānijas tirgū. Mūsu plāns ir piedāvāt klientiem augstākās kvalitātes saldējumu, kas galvenokārt ražots Dānijā, Thistedā. Hjem Is darbosies kā neatkarīgs uzņēmums ar Hjem Is kā vadošo zīmolu,» piebilda Food Union finanšu direktors Eiropā Normunds Staņēvičs.

Darījums ir spēkā no 2017. gada 1. jūlija. Līdz šim Hjem Is piederēja privātu investoru grupai, kuras galvenais akcionārs ir uzņēmuma līdzšinējais vadītājs Frenks Vallers (Frank Waller). Sākot no 1.jūlija datuma, Hjem Is vadīs pašreizējais par izplatīšanu atbildīgais direktors Torbens Mengs (Torben Meng).

Puses ir vienojušās neatklāt darījuma cenu un nosacījumus.