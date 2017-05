Nozares tirgus mainīsies, un atsevišķām viesnīcām tas būs pārbaudījumu laiks, intervijā DB norāda viesnīcu operatora SIA Mogotel ģenerāldirektore Jeļena Stirna



Viesnīcu skaita ziņā operējat ar lielāko Latvijas naktsmītņu tīklu, kam populārākais zīmols ir Wellton, un ir arī Rixwell. Cik liels tas ir un kādi ir attīstības plāni?

Kopumā Latvijā tās ir 11 viesnīcas, no kurām 10 atrodas Rīgā, bet viena Bauskā. Arī viena Tallinas viesnīca ir saistīta ar mums. No 1. aprīļa pārņēmām vēl vienu viesnīcu, kas nu jau sanāk vienpadsmitā Rīgā, un tā atrodas Tirgoņu ielā 9, bijusī Kolonna Hotel Rīga. Tagad – ar nosaukumu Rixwell Domus hotel. Nākotnē sadarbībā ar partneriem operēsim ar vēl septiņām viesnīcām, līgumi ir parakstīti. Trīs no tām būs pieczvaigžņu. Viena neliela, ekskluzīva boutique pieczvaigžņu viesnīca jau tiek celta Kungu ielā. Tāpat būvdarbi notiek trīs ielu stūrī – 11. novembra krastmalā, Minsterejas ielā, Mārstaļu ielā. Tur būs visai liela viesnīca. Ap 250 numuriem, restorānu augšējā stāvā, ar skatu uz Daugavu, pilnvērtīgu SPA kompleksu. Tuvākajos trīs gados atvērsies trīs no minētajām septiņām viesnīcām. Svarīgi saprast, ka esam operators. Tā var būt gan jau esoša viesnīca vai jauns attīstības projekts, kur tālāk nodrošinām operatīvo saimniecisko darbību. Kā galveno mērķi esam izvirzījuši nokļūšanu arī citos tirgos. Ļoti interesants un pievilcīgs tirgus ir Tallinā. Sadarbībā ar investoriem skatāmies arī uz Lietuvas pusi. Plāni ir attīstīties Eiropā un vēlāk visā pasaulē. Uzskatu, ka mums jau ir veiksmīgs starts.

Un kādas ir viesnīcu cenas Latvijā Jūsu skatījumā?

Eiropas līmenī mums ir vienas no zemākajām. Ņemot vērā, ka darbojamies arī Tallinā, ļoti aktīvi skatāmies arī turienes izcenojumus, kas krasi atšķiras no Rīgas. Piemēram, pērn Tallinā cenas bija augstākas par 15%. Tajā pašā laikā aizpildījums ir visai līdzīgs. Lai arī tur sezonalitāte ir nedaudz izteiksmīgāka, izteiktas ir arī brīvdienas, kad Tallinu par galamērķi izvēlas somu tūristi. Viņi kopumā veido ap 50% no kopskaita. Attiecībā uz Rīgu nav nevienas valsts, kuras tūristi aizņemtu tik lielu tirgus daļu. Varu vēl pateikt, ka četrzvaigžņu viesnīcas cena par numuriņu Vecrīgā būs tāda pati kā trīszvaigžņu naktsmītnē Tallinas vecpilsētā.

Rīgā sācies lepnu viesnīcu birums, gaidām arī uz tādiem nozīmīgiem nozares spēlētājiem kā Grand Hotel Kempinski Riga Aspazijas bulvārī un Hilton Garden Inn Grēcinieku ielā. Taču tūristu plūsmas pieauguma tempi nav tik lieli. Vai maz vajadzīgs galvaspilsētā tik kupls pulks glaunu viesnīcu?

Jāsaka, ka tādas viesnīcas kā pieczvaigžņu Kempinski Rīgā iepriekš nav bijis, līdz ar to tas ir cits segments, kas var piesaistīt jaunu tūristu plūsmu biznesa, konferenču laukā, lielus korporatīvos klientus. Arī minētā mūsu pieczvaigžņu viesnīca Kungu ielā būs atšķirīgai klientu auditorijai. Konkrēti ar savu tīklu nesaredzam konkurenci ar Kempinski, uz ko gan skatāmies ar lielu interesi. Protams, populāru zīmolu ienākšana paģērē tirgus pārdali. Domāju, visai grūti klāsies individuālajām viesnīcām, kam mazākas konkurences priekšrocības. Tīkla trumpis ir ekonomija uz iepirkumiem, kas notiek centralizēti.

