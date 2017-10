Liepājā top pirmā Virši-A degvielas uzpildes stacija

Pašmāju degvielas tirgotājs AS Virši-A Liepājā atzīmējis spāru svētkus jaunajā projektā Liepājā. Pēc projekta noslēgšanas, jaunizveidotā stacija būs pirmā Virši-A degvielas uzpildes stacija Liepājā, taču plānots, ka nākotnē tiks attīstītas arī citas stacijas Liepājas tuvumā.

Jaunais projekts Liepājā (paredz kompleksa izveidi ar kopējo platību 8363 m2, kas sastāvēs no degvielas uzpildes stacijas, veikala un kafejnīcas, āra atpūtas zonas un stāvlaukuma aptuveni 30 automašīnām.

«Viens no mūsu uzņēmuma attīstības principiem ir būt vietās, kur Virši-A līdz šim nav bijuši. Liepāja ir viena no Latvijas lielākajām pilsētām ar stratēģiski izdevīgu atrašanās vietu, tāpēc izmantojām iespēju attīstīt staciju tieši šeit,» skaidro AS Virši-A valdes priekšsēdētājs Jānis Riekstiņš.

Plānots, ka jaunā projekta nodošana ekspluatācijā notiks šī gada nogalē, kad arī tikšot atklāts ieguldīto investīciju apjoms. Pašlaik Virši-A tīklā ir 55 degvielas uzpildes stacijas latvijā, liecina informācija uzņēmuma mājaslapā.