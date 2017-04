Izpratne par nekustamā īpašuma apdrošināšanas nepieciešamību pieaug lēni, norāda apdrošināšanas sabiedrības Balta (PZU grupa) dati par 2016. gadu.

Pērn pieaugums nekustamo īpašumu apdrošināšanā bez kredītsaistību nosacījumiem palielinājies vien par 1,4%, savukārt pieprasījums pēc civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (CTA) – par 19%.

Apkopojot statistiku par aizvadīto gadu, tikai 37% gadījumos apdrošinātas ēkas, kas ir privātpersonu īpašumā un bez kredītsaistību nosacījumiem. Lai arī mājokļa drošība un aizsardzība pret dažādiem negadījumiem ir ļoti būtiska ikvienam, aizvien dominē uzskats, ka “ar mani jau nekas slikts nenotiks”. Taču, kā rāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas dati, dažādi negadījumi ar privāto īpašumu notiek bieži – vidēji katru dienu tiek dzēsti 25 ugunsgrēki, reģistrētas 10 mājokļu aplaupīšanas, 37 mantas tīšas iznīcināšanas vai bojāšanas un 5 velosipēdu zādzības gadījumi.

«Iedzīvotāju izpratne par apdrošināšanu no gada uz gadu lēni, bet tomēr pieaug. No pieredzes redzam, ka iedzīvotāji arvien vairāk izjūt nepieciešamību apdrošināt sev piederošos mājokļus, lai justos droši, ka pēc negadījuma būs atbalsts. Taču tikpat būtiski, kā apdrošināt sev piederošu kustamu vai nekustamu īpašumu, ir arī apdrošināt savu civiltiesisko atbildību, kas pasargā no neparedzētiem izdevumiem situācijās, kad pašu, bērnu vai mājdzīvnieku dēļ tiek nodarīti zaudējumi citām personām,» komentē Līva Bogdanova, BALTA īpašuma produkta vadītāja.

