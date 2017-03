Kā top?: Mikroshēmas un datu pārraides iekārtas AS HansaMatrix

Šajā piektdienā portāls db.lv piedāvā saviem lasītājiem ielūkoties AS HansaMatrix ražotnē Ogrē, kur top dažādas datu pārraides iekārtas, mikroshēmas un citas ierīces.

AS HansaMatrix ir viens no vadošajiem Baltijas valstu elektronisko sistēmu produktu izstrādātajiem un ražotājiem. Uzņēmums aktīvi darbojas industriālo sistēmu, datu tīklu infrastruktūras, ierīču interneta (internet of things), kā arī medicīnas, un vairākos citos B2B ( business-to-business ) tirgus nišu segmentos.

2016. gada 12 mēnešos uzņēmums sasniedzis pārdošanas apjomu 16,939 miljonus eiro, kas ir par 27% vairāk nekā pirms gada. . Šis ir augstākais 12 mēnešu perioda pārdošanas rezultāts HansaMatrix vēsturē.

2016. gada 12 mēnešu pārdošanas rezultāti demonstrē izteiktu Baltijas un pārējās ES tirgus pieaugumu ar Ziemeļvalstu –

48%; Baltijas – 45% un pārējās ES - 7% pārdošanas tirgus daļām. Visi reģioni demonstrē pieaugošu pārdošanas dinamiku

pret 2015. gada 12 mēnešu periodu: Baltija - 42%; Ziemeļvalstis – 12%; pārējā ES – 58 % pieaugumu.

Sīkāk par uzņēmuma plāniem iespējams izlasīt piektdienas, 3.marta, laikrakstā Dienas Bizness, savukārt ielūkoties uzņēmuma ražotnē iespējams galerijā augstāk!