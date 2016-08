Rīgas pašvaldība ir optimistiski noskaņota par Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas projekta norisi bez lielas aizķeršanās; virkne līdzšinējo projektu gan rāda ko citu, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Rīgas pilsētas būvvalde teju izsniegusi būvatļauju Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai, kas tiks veikta pēc arhitektu Jura Pogas un Austra Mailīša projekta. Jau iepriekš ziņots, ka estrādes būvprojekta izstrādi un būvniecību ir paredzēts veikt laika posmā no 2016. līdz 2020. gadam, īstenojot to divos posmos. Pirmo posmu plānots īstenot līdz 2018. gada jūnijam, lai pagūtu uz Latvijas simtgades dziesmu un deju svētkiem, bet otrā daļa īstenojama līdz 2020. gada jūnijam. Rīgas domes Īpašumu departamenta vadītājs Oļegs Burovs ir diezgan pārliecināts, ka visi darbi iekļausies termiņos un lielu aizkavēšanos projekta realizēšanā nebūs. Tomēr, kā liecina līdzšinējā pieredze, bieži vien liela mēroga projekti iestieg iepirkumu pretendentu sūdzībās. Šobrīd projekta izmaksas tiek lēstas 43–45 milj. eiro apmērā. Šie aprēķini nāk no projektētājiem un ekspertiem, kas ir piesaistīti, un tās ir tikai aptuvenās izmaksas. Īpaši tas attiecas uz otro projekta daļu, kurai vēl nav zināmi risinājumi par skatuvi, akustiku un gaismām, tāpēc par izmaksām esot pāragri runāt, norāda O. Burovs.

Visu rakstu Pārliecināti par neizgāšanos lasiet 30. augusta laikrakstā Dienas Bizness.