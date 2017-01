Cenas par jauno projektu dzīvokļiem mikrorajonos - no 1000 līdz 1750 EUR/m2

2016. gadā nekustamo īpašumu tirgū pastāvīgi notika pārmaiņas – tās gan bija nelielas, taču mēreni augoša vietējā pieprasījuma iespaidā tirgus varētu doties stabilā un ilgtspējīgas attīstības virzienā, liecina jaunākais nekustamā īpašuma kompānijas Balsts tirgus apskats.

Visi rādītāji liecina par to, ka 2017. gadā jāturpinās nekustamo īpašumu tirgus attīstībai, kas ir iesākusies pēdējo 2 gadu laikā. Taču, ja netiks radīti labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbībai, mazā biznesa attīstībai, kā arī investīciju piesaistei no ārvalstīm, tad prognozētā izaugsme var pārvērsties stagnācijā. Prognozējams, ka 2017. gadā vidējo cenu pieaugums turpinās pieauguma tempu, bet nepārsniegs pagājušā gada līmeni no 6 līdz 7% gadā, komentē kompānijas BALSTS valdes priekšsēdētājs Aigars Zariņš.

Nekustamo īpašumu darījumu skaits 2016. gadā attiecībā pret 2015. gadu palielinājies par 10,5 %. Hipotekārās kreditēšanas apjoms pieauga, un gandrīz katrs trešais pirkums tika veikts izmantojot valsts atbalsta programmas ALTUM jaunajām ģimenēm ar bērniem. Sērijveida dzīvokļu vidējās cenas kopš 2016. gada sākuma palielinājušās par 6,5%. Pieaugums izskaidrojams ar ievērojamu dzīvokļu piedāvājuma samazināšanos. BALSTS indekss kopš 2016. gada sākuma palielinājies par 11 punktiem.

Pagājušajā gadā vietējā pieprasījuma aktivitāti vislabāk raksturoja jauno projektu dzīvokļu segments, kurā 2016. gada laikā vietējā pircēja aktivitāte ir palielinājusies par 42%. Rīgas jauno dzīvokļu tirgū caurmērā notika 120-130 darījumi mēnesī. Cenas par jauno projektu dzīvokļiem mikrorajonos šobrīd ir vidēji no 1000 līdz 1750 EUR/m2, Rīgas centrā no 1450 - 3800 EUR/m2. Klienti pārsvarā interesējās par nelieliem 2-3 istabu dzīvokļiem ar pilnu apdari.



Pērn Rīgā aktīvi pieprasīts arī sekundāro mājokļu īres tirgus. Cilvēki, meklējot darbu un uzsākot studijas, no reģioniem turpina pārcelties uz Rīgu, un visbiežāk izvēlas īrēt. Pieprasījums pēc kvalitatīviem īres dzīvokļiem joprojām pārsniedz piedāvājumu. Tas ļauj īres likmes noturēt pašreizējā līmenī. Prognozējam, ka 2017. gadā īres cenas paaugstināsies 5 - 7% robežās.

Pieprasījums pēc biroju telpu nomas 2016. gadā bija stabils, tāpēc arī nomas maksu līmenis saglabājies bez izmaiņām. Prognozējam, ka nomas maksas 2017. gadā nepieaugs, kā arī atsevišķos segmentos, iespējams, pat samazināsies. Lielākais pieprasījums 2016. gadā bija pēc nelieliem un vidēja lieluma B klases birojiem no 30 - 100 m2 pilsētas centrā vai klusajā centrā, par nomas maksu ne augstāku par 8 EUR/m2. Birojiem par šādu nomas maksu brīvo platību īpatsvars Rīgā ir 4- 5%.