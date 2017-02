Kas jāņem vērā, iegādājoties nekustamo īpašumu?

Piedzīvoti dažādi tirgus kāpumi un kritumi, tomēr labs nekustamais īpašums kā ilgtermiņa investīcija sevi ir pierādījis un joprojām ir viens no populārākajiem ieguldījumu veidiem, domājot ne tikai par ģimenes labklājību, bet arī vecumdienām, uzsver Nordea bankas nekustamā īpašuma eksperts Edgars Indrāns.

Iegādājoties īpašumu, jāpievērš uzmanība vairākiem aspektiem, kas var būt izšķiroši, nodrošinot pastāvīgus ienākumus un peļņu ilgtermiņā. Pirmkārt, tā ir īpašuma cena, kurai nevajadzētu būt augstākai par tirgus vērtību. Otrkārt, jāņem vērā savas finansiālās iespējas un gaidāmie tēriņi – bieži vien cilvēki mēdz apsvērt tikai pirkuma summu, aizmirstot par papildu izdevumiem nākotnē. Kvalitatīvs nekustamais īpašums labā vietā ilgtermiņā vienmēr būs laba investīcija. Vislabāk, ja īpašums tiek iegādāts par iekrātiem līdzekļiem. Šajā gadījumā, paaugstinoties īpašuma vērtībai, palielināsies arī atdeve no investīcijas. Izvēloties īpašumu iegādāties, ņemot bankas kredītu, iegūtā starpība no vērtības pieauguma būs jānovirza procentu maksājumiem un citiem ar kredītu saistītiem izdevumiem, līdz ar to ienesīgums būs mazāks kā, ja īpašums iegādāts par saviem līdzekļiem.

Neatkarīgi no peļņas apjoma ilgtermiņā bankas kredīts nekustamā īpašuma iegādei dod iespēju dzīvot savā nevis īrētā dzīvoklī, kas pati par sevi ir laba investīcija dzīves kvalitātes uzlabošanai šodien un nākotnē.

Tāpēc eksperts piedāvā 5 ieteikumus, kas palīdzēs pieņemt pārdomātu lēmumu, iegādājoties nekustamo īpašumu kā investīciju.

