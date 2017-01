Rīgas mikrorajonos cenas augušas visu veidu dzīvokļiem

2016. gada decembrī Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,3 %. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena decembrī pieauga līdz 705 EUR/m², liecina Arco Real Estate jaunākais apskats.

Kopš 2016. gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas kopumā palielinājās par 7,6 %. Ikmēneša cenu lielākais pieaugums tika novērots februārī, martā un aprīlī, kad tas pārsniedza viena procenta atzīmi, savukārt vismazākās cenu izmaiņas konstatētas septembrī.

Rīgas mikrorajonos 2016. gadā cenas pieauga visiem dzīvokļiem (gan platību, gan istabu skaita ziņā). Cenas, vērtējot pēc istabu skaita, palielinājās 7,2 – 7,9 % robežās. 2016. gadā dzīvokļu kopējais cenu pieaugums bija lielākais kopš 2010. gada, kad cenas gada laikā paaugstinājās par 16,9 %.

Līdzīgi kā citus gadus, arī 2016. gada decembrī dzīvokļu piedāvājums piedzīvoja strauju kritumu – piedāvājumu skaits saruka par 15,2 %.

Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējās cenas lielākais pieaugums Rīgas mikrorajonos kopš 2016. gada sākuma novērots Imantā (+ 10 %), kas ir viens no populārākajiem un dārgākajiem Rīgas mikrorajoniem. Arī citos Rīgas lielākajos mikrorajonos cenas šogad palielinājās. Vislēnāk dzīvokļu cenas kopš gada sākuma pieauga Bolderājā (+ 4,1 %) un Vecmīlgrāvī (+ 4,6 %) – šajos mikrorajonos arī decembrī netika novērotas jebkādas cenu svārstības.

2016. gada decembrī sērijveida dzīvokļu vidējā cena pieauga līdz 706 EUR/m². Cenas vidēji bija par 56,5 % zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena bija sasniegusi visu laiku augstāko atzīmi – 1 620 EUR/m².

2016. gada decembrī cenas, vērtējot pēc istabu skaita, pieauga 1 – 4 istabu dzīvokļiem. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga vienistabas (+ 1 %), divistabu (+ 1.1 %), trīsistabu (+ 0,3 %) un četristabu (+ 1,1 %) dzīvokļiem.

2016. gada decembrī dzīvokļu piedāvājums Rīgā kopumā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, būtiski saruka, tas ir, par 20,7 %. Piedāvājumu skaits ARCO REAL ESTATE analizētajos Rīgas mikrorajonos jau astoto mēnesi pēc kārtas samazinājās: decembrī konstatēts, ka piedāvājumu skaits saruka par 15,2 %. Salīdzinot ar pērnā gada decembri, dzīvokļu piedāvājums joprojām bija ievērojami zemāks: kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits bija mazāks par 26,5 %, bet lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājums bija mazāks par 31,3 %.

Apkopojot dzīvokļu piedāvājumu skaitu Rīgas mikrorajonos, var secināt, ka vislielākais piedāvājumu skaits decembrī bija Purvciemā, Āgenskalnā un Pļavniekos. Savukārt vismazākais piedāvājumu skaits – Bolderājā un Vecmīlgrāvī.

Decembrī piedāvājumu skaits samazinājās visos Rīgas mikrorajonos, tomēr visbūtiskāk tas saruka Bolderājā (- 32,3 %).

Analizējot piedāvājumu skaitu proporcionāli mikrorajona lielumam, proti, pēc iedzīvotāju skaita, vislielākais piedāvājums arī decembrī konstatēts Āgenskalnā un Mežciemā. Turpretī Vecmīlgrāvī, Bolderājā un Ķengaragā piedāvājumu skaits proporcionāli bija vismazākais.

2016. gada decembrī Rīgas lielākajos mikrorajonos pārsvarā bija vērojams sērijveida dzīvokļu cenu pieaugums. Cenas palielinājās no 0,2 – 0,9 %. Lielākais cenu pieaugums konstatēts Iļģuciemā, kur dzīvokļu cenas mēneša laikā pieauga par 0,9 %. Vairākos mikrorajonos, piemēram, Juglā, Pļavniekos, Vecmīlgrāvī, Bolderājā un Zolitūdē, netika novērotas cenu svārstības.

2016. gada decembrī sērijveida dzīvokļu cenas, salīdzinot ar 2014. gada sākumu, bija augstākas par 15 %. Savukārt kopš 2015. gada sākuma cenas palielinājās par 10,7 %. 2016. gada laikā cenas pieauga par 7,6 %.

Sērijveida dzīvokļu augstākās cenas 2016. gada decembrī saglabājās Teikā, kur viena kvadrātmetra vidējā cena pieauga līdz 864 EUR/m² pozīcijai. Viszemākā viena kvadrātmetra vidējā cena decembrī saglabājās Bolderājā (486 EUR/m²).

2016. gada decembrī visdārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 43 000 līdz 46 000 EUR atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt vislētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 23 000 līdz 35 000 EUR, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 22 000 līdz 36 000 EUR atkarībā no mikrorajona.