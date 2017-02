Neraugoties uz sarežģīto situāciju apaļkoksnes tirgū, AS Latvijas valsts meži pērn strādājuši ar 257 milj. eiro neto apgrozījumu un aptuveni 51 milj. eiro tīro peļņu, valsts budžetā samaksājot vairāk nekā 106 milj. eiro, piektdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Tādu ainu rāda 2016. gada provizoriskie valsts mežu apsaimniekotāja valsts AS Latvijas valsts meži (LVM) saimnieciskās darbības rezultāti. «Šobrīd precīzs tīrās peļņas apmērs pirms audita vēl nav nosaucams,» audita rezultātus iesaka sagaidīt AS LVM valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks. Viņš norāda, ka no tīrās peļņas lauvas tiesu kā dividendes saņems valsts budžets, atlikusī daļa tiks novirzīta investīcijām meža infrastruktūrā un mežsaimniecībā. Uzņēmuma vadītājs uzsver, ka tīrās peļņas apjoms ir lielāks, nekā pērn tika lēsts.

«Kokmateriālu cenu kritums lielākajos noieta tirgos ietekmē ne tikai kokrūpniekus, bet arī mežu īpašniekus, turklāt šo situāciju pastiprināja Brexit, eksplozīvā situācija Tuvajos Austrumos, peripetijas Turcijā, kā arī valūtas kursu svārstības,» visu koksnes izstrādājumu realizāciju ietekmējošo faktoru buķeti komentē R. Strīpnieks. Viņš atgādina, ka nu jau kuro gadu pēc kārtas papīrmalkas tirgus, maigi izsakoties, ir stagnējošs un piesardzīgās prognozes par pieprasījuma pieaugumu pagaidām nav piepildījušās.

