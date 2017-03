AirBaltic noslēpumu priekškars sāk vērties

Valdība spriedīs par mazākuma akcionāru; pastarpināti varētu mainīties AirBaltic līdzīpašnieks

Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā otrdien paredzēts izskatīt informatīvo ziņojumu «Par piekrišanu nodot īpašuma tiesības uz līdzdalību SIA Aircraft Leasing 1 (AL1)». Tas, par ko īsti valdība gatavojas spriest, līdz galam skaidrs nav, norāda Dienas Biznesa uzrunātie juristi un nozares eksperti. Līdz ar to tiek minētas vairākas versijas, ko tad ministri otrdien varētu lemt. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka tas skar Latvijas nacionālās lidsabiedrības AirBaltic mazākuma īpašniekus.

Intrigu tikai pastiprina uz sēdi uzaicināto saraksts, kurā iekļauti valsts drošības iestāžu vadītāji, proti Normunds Mežviets no Drošības policijas un Jānis Maizītis no Satversmes aizsardzības biroja. DB jau daudzkārt rakstījis, ka tika paustas un līdz galam netika kliedētas bažas – tostarp no procesos iesaistīto puses – par to, ka vācietis Ralfs Dīters Montāgs-Girmess nemaz nav īstais AirBaltic investors, kurš par 52 milj. eiro ieguva teju 20% AB akciju. Galvenais AirBaltic akcionārs joprojām ir Latvijas valsts ar 80,05 % akciju. Savukārt R. D. Montāga-Girmesa vadītā uzņēmuma AL1 īpašnieks ir Īrijā reģistrētā Ialh Limited.

Patlaban portālā Solocheck.ie, kas apkopo informāciju par īru kompānijām, redzams, ka Ialh direktori ir R. D. Montāgs-Girmess un kāds Naidžels Vudss. Savukārt N. Vudss minēts arī kā viens no direktoriem KV Aviation Group. Kompānijas mājaslapā kā viena no tās aktivitātēm minēta gan savu, gan savu klientu līdzekļu investēšana aviācijas aktīvos, tostarp lidmašīnās.

