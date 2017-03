Apsver iespēju ar Eiropas miljonu palīdzību likt punktu Dienvidu tilta kompleksa būvniecībai, ceturtdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Lai nezaudētu vairāk nekā 46 milj. eiro no Kohēzijas fonda, kas paredzēti, lai sasaistītu pilsētas infrastruktūru ar TEN-T tīklu un kas iepriekš bija iezīmēti Ziemeļu koridora 1. posma izbūves sākšanai Rīgā, pašvaldība cer tos novirzīt Zemgales virziena maģistrālā transporta mezgla būvniecības turpināšnai jeb Dienvidu tilta ceturtās kārtas īstenošanai. Proti, projekts paredz turpināt Jāņa Čakstes gatves izbūvi no Ziepniekkalna ielas līdz pat Vienības gatvei, kas beidzot atslogotu Pārdaugavas salīdzinoši nelielās ieliņas un arī citus Rīgas tiltus no braucējiem, kam svarīgs Jelgavas virziens. Par daļu no iepriekš Ziemeļu koridora sākšanai paredzētajiem līdzekļiem varētu tikt īstenoti arī Daugavgrīvas ielas un Buļļupes tilta pievedceļu pārbūves un atjaunošanas darbi divos posmos – Bolderājā un tuvāk Rīgas centram.

Pagaidām gan nav pilnīgas skaidrības par to, vai ieceres īstenosies. Kā DB stāsta Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora p.i. Emils Jakrins - sākotnējiem projekta atlases kritērijiem tie atbilst, ir iesniegti Satiksmes ministrijā un vērtēšanai ES fondu koalīcijas partneru darba grupā.

