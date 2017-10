Kā iPhone8 var palīdzēt Tavam biznesam?

Viedtālruņu attīstība šobrīd ir ļoti strauja – ik gadu to lietotājiem tiek piedāvāta virkne dažādu inovāciju, un izņēmums nav arī Apple radītais iPhone 8 . Vai zini, kā šis telefona modelis var palīdzēt Tavās ikdienas gaitās? Uzzini par to šajā rakstā!

Drošība – pamatu pamats

Šis aspekts gan nav saistīts tikai jaunāko iPhone modeli – drošība ir bijusi Apple prioritāte kopš laika gala. Tā, piemēram, ikviena aplikācija, kas nonākusi aplikāciju veikalā jeb App Store, tiek rūpīgi pārbaudīta, turklāt arī vecākām ierīcēm ilgstoši tiek piedāvāti jaunākie atjauninājumi, kas ir ļoti būtiski no drošības viedokļa. Paaugstinātu drošību sniedz arī biomehānisko datu (pirksta nospiedums vai, iPhone X gadījumā – sejas atpazīšana) izmantošana telefona lietošanai. Šī funkcija turklāt ļauj ne tikai atbloķēt telefonu, bet arī veikt pirkumus App Store un Apple Play. Savukārt tiem, kas uztraucas par šīs sistēmas drošību, jāmin Apple sniegtie dati – pirkstu nospiedumu lasītāja kļūdas procents ir vien 0.002% jeb 1 reize no 50 000, savukārt Face ID kļūdas procents ir vēl zemāks – 0.0001% (1 reize no 1 000 000).

Augstai veiktspējai nepieciešamas attiecīgas komponentes

Dažkārt ar viedtālruni nepieciešams veikt vairākas darbības vienlaicīgi, un, ja tās saistītas ar biznesu, ir ļoti svarīgi, lai šādos brīžos telefona jauda nepieviltu. iPhone 8 par to ir padomāts – telefonā ir A11 Bionic procesors, kas virknē apskatu tiek vērtēts kā ļoti jaudīgs, nodrošinot ātru telefona darbību jebkurā situācijā. Pirmajos testos ticis secināts, ka šis jaunais procesors darbībā pārspēj pat dažus 13 collu MacBook Pro portatīvo datoru modeļus! Savukārt, salīdzinot to ar iepriekšējos modeļos esošo procesoru A10, procesora ātrums uzlabojies par apmēram 70 procentiem, turklāt tas izceļas arī ar zemāku enerģijas patēriņu.

Foto: Stutterstock.com



Nozīmīgs faktors – ekrāna kvalitāte

Lietojot telefonu ilgstoši, liela nozīme ir tā ekrāna kvalitātei – asumam, kontrastam un citiem raksturlielumiem. Abiem modeļiem (iPhone 8, kuram ir 4.7 collu ekrāns, kā arī iPhone 8 Plus ar 5.5 collu ekrānu) ir Retina HD ekrāns ar ļoti augstu izšķirtspēju – attiecīgi 1334 x 750 un 1920 x 1080 pikseļiem. Turklāt abiem modeļiem iestrādāta arī True Tone funkcija, kas ekrāna gaismu automātiski pielāgo apkārtējam apgaismojumam.

Foto: Stutterstock.com



Bezvadu lādēšana – Tavai ērtībai

Arvien biežāk dažādās sabiedriskās vietās, piemēram, lidostās un viesnīcās, kā arī ēdināšanas iestādēs, pieejamas uzlādes stacijas un paliktņi, kur pavisam ērti iespējams veikt telefona uzlādi, pat neizmantojot lādētāju. Turklāt 2018. gadā Apple izlaidīs AirPower paliktni, uz kura vienlaikus būs iespējams uzlādēt gan telefonu, gan Apple Watch vai AirPods.

Dati – arī fiziskā drošībā

Kā jau tika minēts, iPhone esošie dati tiek rūpīgi pasargāti no tā, lai tiem nevarētu piekļūt nevēlamas personas vai datorvīrusi, taču nereti telefonu un līdz ar to – arī tajā esošo informāciju – var sabojāt pat neliels ūdens šļaksts. iPhone 8 nav šis gadījums – tas ir pasargāts gan no putekļiem, gan ūdens šļakatām. Taču jāņem vērā, ka aizsardzības līmenis, ņemot vērā telefona nolietojumu, var samazināties, kā arī samirkušu telefonu nekādā gadījumā nedrīkst uzlādēt.

iPhone 8 vs iPhone 8 Plus – kā izvēlēties piemērotāko?

Lai gan būtiskākā atšķirība starp šiem telefonu modeļiem ir ekrāna izmērs, (iPhone 8 modelim tās ir 4.7 collas pa diagonāli, bet iPhone 8 Plus – 5.5 collas) un attiecīgi – arī to izšķirtspēja, ir vēl pāris atšķirību, kuras vērts ņemt vērā:

- Kameru skaits – iPhone 8 Plus ir aprīkota ar vēl vienu papildus 12 megapikseļu telefoto kameru, ļaujot iegūt vēl kvalitatīvākus fotoattēlus (it īpaši – sliktā apgaismojumā), kā arī nodrošināt divreiz jaudīgāku digitālo tālummaiņu un portreta režīmu;

- Baterijas darbības laiks – ja telefonu vēlies uzlādēt retāk, iPhone 8 Plus ir piemērotāka izvēle – piemēram, sarunu laiks ir pat par septiņām stundām ilgāks (21 pret 14 stundām).

Aktuāls jautājums šobrīd ir – kur iegādāties jauno iPhone 8? Ja arī Tev šķiet, ka šis telefona modelis ir Tev piemērots, ielūkojies interneta veikala 1a.lv piedāvājumā – šeit pieejami gan 64GB, gan 256GB iPhone 8 un iPhone 8 Plus modeļi dažādos krāsu toņos. Turklāt – vai zināji, ka 1a.lv internetveikals jau trīs gadus pēc kārtas ir ieguvis prestižo ALSO Awards balvu kā labākais E-komersants Latvijā? Ienāc www.1a.lv un pārliecinies par tā kvalitāti pats!