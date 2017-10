Eksportspēja: Izvēlas nišu – Drupal tehnoloģiju

SIA Wunder Latvia ir tīmekļa pakalpojumu sniedzējs. «Mēs ar saviem digitālajiem risinājumiem gribam palīdzēt attīstīt klientu biznesu,» uzsver Ernests Gabrāns, SIA Wunder Latvia vadītājs. Uzņēmuma pirmsākumi meklējami 2008. gadā, kad, būdami studenti, E. Gabrāns un Miķelis Zaļais sāka sniegt IT pakalpojumus. Viņi izvēlējās nišu – satura vadības sistēmu Drupal, kas ir atvērtā koda risinājums, līdzīgi, kā, piemēram, Wordpress. Drupal tehnoloģiju izstrādā un uztur tūkstošiem programmētāju visā pasaulē, tādēļ pasūtītājs nav atkarīgs no kāda konkrēta uzņēmuma. E. Gabrāns tehnoloģijas izvēli salīdzina ar āmuru – galvenais, lai kompānija, kas ar to strādā, māk ar to rīkoties, un pasūtītājam nav svarīgi, kādu tieši «āmuru» tā izmanto, nozīme ir tam, lai darbs ir paveikts kvalitatīvi un laikā. «Mēs arī rūpējamies par šīs tehnoloģijas popularizēšanu. Drupal ir mūsu kompetence, un mēs esam atbildīgi par to, lai tā tiktu izmantota plašāk. Tas ir abpusēji – ja būs pieprasījums no pasūtītājiem, būs arī speciālisti, mūsu potenciālie kolēģi, ar ko kopā varam strādāt,» viņš teic.

2010. gadā mikroblogošanas vietnē Twitter jaunie uzņēmēji iepazinās ar Drupal speciālistu Somijā, kurš meklēja papildspēkus Baltijā. Pēc diviem kopīgiem projektiem tika saņemts piedāvājums pievienoties jaundibinātajam Somijas uzņēmumam un kļūt par daļu no starptautiskas kompānijas. «Ieguvām zināšanas, pārņēmām labo praksi un veidu, kā strādāt. Strādājot ar Somiju, ir sajūta, ka skatāmies divus vai piecus gadus tālā Latvijas nākotnē,» saka E. Gabrāns.

Šobrīd Wunder grupā ietilpst uzņēmumi Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lielbritānijā un Vācijā, tajos strādā 120 darbinieki. Šāds partnerības modelis ir pamatā Wunder Latvia eksporta tirgus sasniegšanai, 2016. gadā eksports nodrošināja 86% no apgrozījuma.



