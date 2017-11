Konkurē ar IBM un Hewlett-Packard

IT infrastruktūras uzraudzības programmatūra Zabbix spēj pieskatīt līdz pat 200 tūkstošiem ierīču, paredzēt un novērst to problēmas un sistēmu dīkstāvi

SIA Zabbix izstrādā programmnodrošinājumu, kas spējīgs uzraudzīt IT infrastruktūru – serverus, tīkla iekārtas, bezvadu interneta rūterus utt. Programmatūra apkopo iegūto informāciju, salīdzina ar industrijas standarta rādītājiem un pieņem lēmumu, vai viss ir kārtībā, vai ir paredzami kādi sarežģījumi. Lai saprastu, kāpēc tas ir svarīgi, uzņēmuma biznesa attīstības vadītājs Sergejs Sorokins min piemēru – ja kompānijas rīcībā ir divi serveri, teorētiski ir iespējams pie katra nosēdināt speciālistu, kas to nepārtraukti uzrauga. Taču, ja uzņēmumam ir 200 tūkstoši ierīču (tik ir Zabbix lielākajam klientam), tas vairs nav iespējams, jo ierīces var būt ne tikai fiziskas, bet arī virtuālas, kas savstarpēji ir komplicētos tīklos. «Izstrādājam programmnodrošinājumu, kas saprot šāda veida informāciju, analizē, apstrādā un laikus paziņo par iespējamām problēmām. Piemēram, ja runājam par bankām, sliktākā iespējamā situācija ir tad, kad zvana klienti un sūdzas, ka nedarbojas internetbanka. Zabbix var nodrošināt ne vien to, ka banka pirmā ir informēta par problēmu, bet arī spēj to paredzēt jau laikus, jo, analizējot statistiku un vēsturisko datu apjomu, iespējams noteikt, ka, piemēram, pēc divām stundām, turpinoties kādai tendencei, radīsies problēma un nekavējoties jārīkojas,» ilustrē S. Sorokins. Uzņēmuma galvenā mērķauditorija ir liela mēroga uzņēmumi ar apjomīgu IT infrastruktūru – bankas, IT kompānijas, internetveikali, telekomunikāciju uzņēmumi un citu nozaru pārstāvji.

Zabbix nav vienīgā kompānija, kas ražo šāda veida programmatūru. Starp uzņēmuma konkurentiem ir tādi pasaulē pazīstami IT milži kā IBM un Hewlett-Packard, kuri attīsta savus produktus jau vairāk nekā 30 gadus un investējuši savos produktos simtiem miljonu dolāru. «Esam priecīgi, ka mums tomēr ir izdevies izvēlēties stratēģiju, kas nodrošina iespēju ar tiem veiksmīgi konkurēt. Mūsu priekšrocība ir tā, ka esam spējīgi uzraudzīt IT infrastruktūru visos līmeņos, sākot ar nelielu biznesu līdz pat Fortune 500 līderiem,» norāda S. Sorokins.

Visu rakstu Pasargāt no kritiskām un neparedzētām situācijām lasiet 8. novembra laikrakstā Dienas Bizness.