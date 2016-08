Vector Luna ar vienu uzlādi spēj darboties veselu mēnesi no vietas, taču maksa par taupību ir blāvs, melnbalts ekrāns

Viedo rokaspulksteņu birums pēdējos pāris gados nesis visdažādākos dīvaiņus – katru ar savām priekšrocībām un trūkumiem. Taču uz visu iepriekš redzēto fona viens no īpatnējākajiem ir nesen mūsu tirgū nonākušais Vector Luna. Tā ražotāji izmantojuši no vairākuma atšķirīgu pieeju valkājamo tehnoloģiju izgatavošanā, un tikai laiks rādīs, vai cilvēkiem tā šķitīs pieņemama.

Līdz šim redzētie viedie pulksteņi bijuši ļoti daudzveidīgi. Sākot ar pilnīgi autonomiem, kuros var ievietot SIM karti, zvanīt un sūtīt e-pasta vēstules tieši no pulksteņa, un beidzot ar diezgan nīkulīgiem, kuri spēj vienīgi saņemt informāciju. Tomēr nomācošam vairākumam bija kopīga iezīme – košs, krāsains ekrāns. Vector Luna tāda nav. Zīmola izveidotāji, kuru vidū ir kādreizējie pulksteņu ražotāju Timex un sporta apģērbu kompānijas Nike darbinieki, ir pārliecināti, ka viņu koncepcija ir labāka par tradicionālo.

Dizains

Nevar noliegt, ka Vector Luna izstrādātājiem piemīt stila izjūta. DB rīcībā nonākušais melna nerūsējoša tērauda korpusa pulkstenis ar brūnu īstas ādas siksniņu izskatās respektabls un piestāv pie lietišķa apģērba. Tiesa, var būt grūtības to iemānīt šaurākā krekla piedurknē. Pulkstenis ir gana liels un pasmags – 12 milimetrus biezs, 4,4 centimetrus diametrā plats un kopā ar siksniņu sver līdz pat 157 gramiem. Korpuss pieejams četru krāsu versijās, bet siksniņas – trīs, arī tērauda un gumijota.

Izmērs ir viens no lielākajiem Luna trūkumiem, jo, lai gan tas uz rokas turas stabili un nenoslīd, ierīces klātbūtne vienmēr ir jūtama. Gabarīti arī definē potenciālo mērķauditoriju – pulkstenis drīzāk paredzēts kungiem, jo uz smalkas rokas izskatīsies neproporcionāli liels.

Korpuss ar minerālu stiklu ir ūdensdrošs pat 50 metru dziļumā, tādēļ no lietus tas nav jāslēpj un, arī mazgājot rokas, to var nenoņemt. Tā labajā pusē atrodas trīs pogas, bet aizmugurē ir pieslēgvieta lādētājam. Tas piestiprinās ar magnēta palīdzību un piepilda ierīci ar strāvu trīs stundās, taču šo prieku izbaudīt varēsiet vien nedaudz biežāk par desmit reizēm gadā. Ja vidusmēra viedpulkstenis izlādējas pāris dienās, tad Vector Luna ražotāji sola, ka baterija ar vienu uzlādi kalpo līdz pat 30 dienām. Tā varētu būt taisnība. DB izmēģinājuma laikā pēc divām nedēļām akumulatora statusa ailē gozējās skaitlis 55%. Tātad nebija iztērēta pat puse enerģijas, kaut arī akumulators ir ar visai pieticīgu 280 miliampērstundu ietilpību.

Ekrāns

Niecīgā elektrības patēriņa pamatā ir ekrāns. To gan nevar uzskatīt par tehnoloģiju brīnumu, bet drīzāk mantojumu no pagājušā gadsimta kalkulatoriem. Tas ir melnbalts, 240x240 pikseļu izšķirtspējas un tik tumšs, ka naktī ciparnīcu nemaz nevar saskatīt. Lai to izdarītu, jānospiež vidējā poga, kas uz aptuveni piecām sekundēm ieslēdz apgaismojumu. Turklāt apaļais ekrāns ir visai sīks, jo aizņem knapi trīs ceturtdaļas no pieejamā laukuma. Pārējā vieta ir izniekota ar puscentimetru platu apmali. Lūk, arī atbilde, kādēļ pulkstenis tikpat kā netērē elektrību.

Vadīšana

Kā jau varat noprast, ekrāns nav skārienjutīgs, tādēļ pulksteņa vadīšana notiek ar trim pogām. Tiesa, neko daudz vadīt jau nevar. Ar pogām var pārslēgties no viena ciparnīcas izkārtojuma jeb «sejiņas» uz citu. Tās var iegūt ar viedtālrunī ielādētu Vector lietotni, un dažas var arī pielāgot savām vajadzībām. Piemēram, pievienojot «sejiņai» laika prognozi, baterijas rādītāju, plānotāja ierakstu vai noieto soļu skaitu.

Tematisko lietotņu skaits ir niecīgs – fitnesa aktivitātes, laika ziņas, četru ziņu portālu ziņu lente un vēl šādas tādas miniprogrammas. Taču zemās ekrāna izšķirtspējas dēļ visas lietotnes ir diezgan primitīvas. Var aplūkot vien dažas teksta rindas, bet par attēliem var pat nesapņot.

Lietošana

Vector Luna lielākoties ir informācijas pārraidītājs no viedtelefona. Tas sader ar pēdējo gadu iOS un Android, kā arī Windows 10 operētājsistēmām. Ar pirmajām divām izmēģinājumu laikā tas sadarbojās nevainojami.

Pulkstenis ar vieglu nodrebēšanu un grafisku brīdinājumu ziņo par ienākošajiem zvaniem, īsziņām, e-pastiem un kalendāra ierakstiem. Tas arī attēlo nostaigāto soļu skaitu, nodedzinātās kalorijas, noieto attālumu un miegā pavadīto laiku, ja vien pulksteni pa nakti atstājat uz rokas.

Atgriezenisko saiti uztur vienīgi mūzikas atskaņotāja lietotne, kas spēj iedarbināt un apturēt tālrunī ne vien dziesmas no atskaņotāja, bet arī YouTube klipus. Ar pogām var pārslēgties uz nākamo skaņdarbu, kā arī regulēt skaļumu. Tas arī viss. Viss pārējais jādara tālrunī.

Secinājums

Vector Luna ir rokaspulkstenis cilvēkiem, kuri vēlas mazliet modernāku klasiska dizaina laikrādi. Tas pabrīdina par ienākošajiem zvaniem un ziņām, kad tālrunis atrodas somā vai kad to nevar paņemt rokās, rāda laiku, fizisko aktivitāšu datus un laika prognozi. Luna var izmantot arī kā modināju, hronometru vai taimeri, par kura uzlādēšanu nav jāsatraucas nedēļām ilgi, un ar to var doties peldē. Tomēr melnbaltā un graudainā ekrāna dēļ īsta viedpulksteņu kārotājiem šis modelis šķitīs nepietiekami aizraujošs un funkcionāls.

VĒRTĒJUMS

Vector Luna

Plusi

+ Ar vienu uzlādi darbojas mēnesi no vietas

+ Neuzkrītoši paziņo par saņemtajām ziņām

+ Ūdensdrošs pat 50 metru dziļumā

Mīnusi

– Milzīgs un nelietderīgi izmantots korpuss

– Zemas kvalitātes ekrāns

– Niecīgs lietotņu piedāvājums

Cena no 312 līdz 444 eiro atkarībā no komplektācijas

