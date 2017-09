Revolut startē Latvijā un sola satricināt banku sektoru

«Lielo banku monopolam tuvojas beigas. Baņķieri pārāk ilgi ir baudījuši greznu un vieglu dzīvi uz Latvijas pilsoņu rēķina. Mans darbs ir pārtraukt šo viņu ieilgušo ballīti un parādīt Latvijai, ka eksistē vienkārša, ērta un daudz lētāka alternatīva bankām – un tas viss ietilpst viedtālrunī,» saka Andris Bičeika (Andrius Bičeika), Revolut Baltijas reģiona attīstības vadītājs.

Par Lielbritānijas jaunuzņēmuma Revolut attīstību visā Baltijas reģionā būs atbildīgs jaunizveidotais birojs Viļņā. Pašlaik Latvijā tā pakalpojumus izmanto 5000 lietotāju. Jaunuzņēmums apgalvo, ka šis skaits sasniegts bez jebkādām investīcijām mārketingā un reklāmā. Atverot jauno biroju Baltijas valstīm, Revolut ir apņēmies līdz gada beigām klientu bāzi palielināt līdz 25 tūkstošiem. Vēsturiski visvairāk lietotāju uzņēmumam ir Lietuvā – šobrīd aptuveni 50 tūkstoši. Igaunijā to ir aptuveni 3000. Uzņēmums paredz, ka līdz ar biroja atvēršanu Baltijā, šie rādītāji ievērojami mainīsies. «Mēs fokusēsimies uz visiem trim tirgiem un mums ir plāns sasniegt 100 tūkstošus lietotāju Lietuvā, 15 tūkstošus Igaunijā un 25 tūkstošus Latvijā līdz šī gada beigām un 250 tūkstošus Lietuvā, 100 tūkstošus Latvijā un 100 tūkstošus Igaunijā līdz nākamā gada beigām,» stāsta A. Bičeika. Revolut lietotāju skaits augot par aptuveni 5 līdz 6% nedēļā un saskaņā ar uzņēmuma globālajiem paplašināšanās plāniem tuvāko trīs gadu laikā sasniegs 50 miljonus.

A. Bičeika stāsta, ka lejuplādējot Revolut mobilo aplikāciju, Latvijas iedzīvotāji varēs ar tālruņa palīdzību bez maksas atvērt kontu 60 sekunžu laikā, veikt bezmaksas naudas pārvedumus Latvijā un ārvalstīs. Virtuālajā naudas makā telefonā iespējams glabāt līdz 26 dažādām valūtām un tās mainīt, izmantojot starpbanku pārvedumu izcenojumus. Norēķinoties ar Revolut karti, lietotāji nekavējoties telefonā saņem paziņojumu par iztērēto naudu un visi izdevumi tiek sadalīti kategorijās un ļauj katru mēnesi sekot līdzi savam budžetam. «Atšķirībā no lielajām bankām, mēs investējam jaunu ikdienā nepieciešamu rīku radīšanā un iespējā to visu saņemt lēti. Tuvākajā laikā piedāvāsim klientiem jaunus pakalpojumus, tostarp iespēju iegādāties, uzkrāt vai pārdot kriptovalūtas, ar tālruņa palīdzību investēt akcijās, iegādāties ceļojumu apdrošināšanu vai atvērt krājkontu jebkurā Eiropas valstī vien dažu minūšu laikā,» sola A. Bičeika.

Revolut savu darbību sāka pirms diviem gadiem Londonā un šobrīd uzņēmumam ir vairāk nekā 850 tūkstoši lietotāju 42 valstīs. Jūlijā finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmums B sērijas investīciju piesaistes raundā piesaistīja 66 miljonus ASV dolāru un nodēvēja Baltijas reģionu par vienu no galvenajiem tirgiem nākotnes attīstībai. Līdz šim kopumā Revolut ir piesaistījis aptuveni 88 miljonus dolāru no riska kapitāla fondiem un arī no lietotājiem, izmantojot pūļa finansējuma modeli. «Lai gan jaunuzņēmums ir nosvinējis tikai savu otro dzimšanas dienu, šis ir viens no uzņēmumiem, kur Eiropā ir ieguldīts visvairāk,» saka A. Bičeika.

Arvien plašāk dažādos biznesos ienāk jaunuzņēmumi. Vaicāts, kā tas ietekmē finanšu nozari, A. Bičeika norāda, ka šobrīd jaunuzņēmumi maina globālo un vietējo finanšu pakalpojumu pasauli, padarot ikdienas finanšu darbības ērtākas un lētākas, meklējot jaunus veidus, kā monetizēt pakalpojumus. «Tajā pašā laikā bankas vēro to no attāluma. Dažas mēģina «kaut ko» darīt, ieviešot iekšējās inovāciju laboratorijas. Es esmu pārliecināts, ka arī viņi atradīs savu ceļu, lai paliktu šajā spēlē. Te ir pietiekami daudz vietas visiem,» viņš spriež. Vaicāts par konkurenci, A. Bičeika norāda, ka uzņēmumam tā patīk, jo konkurence palīdz uzlabot pakalpojumu. «Mēs zinām, ka varam būt priekšā konkurentiem tikai tad, ja mēs turpināsim inovēt, cik ātri vien iespējams, un ieviest jaunus pakalpojumus,» viņš teic.