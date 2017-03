Mudina Latvijas uzņēmumus pieteikt dalību Astana EXPO 2017

Līdz Astanas EXPO 2017 (Kazahstāna) atklāšanai atlikušas 96 dienas, tādēļ Latvijas uzņēmēji tiek aicināti pieteikt savu dalību Latvijas nacionālajā paviljonā. Expo 2017 tematika ir Nākotnes enerģija, un ar virtuālās realitātes, interneta un futūristiska dizaina palīdzību Latvijas paviljons darīs visu iespējamo, lai sev piesaistītu gan izstādes apmeklētājus, gan tās dalībniekus - uzņēmējus no visas pasaules.

Expo 2017 kopējais apmeklētāju skaits būs robežās no 2 līdz 5 miljoniem un tas ietvers apmeklētājus no 110 valstīm. No šī skaita aptuveni 85% veidos vietējie Kazakhstānas iedzīvotāji un uzņēmēji, bet 15% būs starptautiskie apmeklētāji. Izstādes kompleksa kopējā platība ir 25 hektāri, no kuriem 365 m2 ir veltīti Latvijas paviljona izveidei. Izstāde norisināsies no 2017. gada 10. jūnija līdz 10. septembrim. Expo ietvaros tiks organizētas arī tematiskās nedēļas, kas Latvijas paviljonā atspoguļos mūsu transporta un loģistikas sektora, IKT risinājumu, reģionālo īpatnību un citas stiprās puses.

«Uzņēmēji joprojām ir aicināti pieteikties dalībai Expo. LTRK fokuss ir vērsts divos virzienos. Pirmkārt, nodrošināt Latvijas uzņēmumu dalību Expo un, otrkārt, veicināt uzņēmumu kontaktu dibināšanu ar potenciālajiem Kazahstānas un citu valstu partneriem. Lai nodrošinātu uzņēmumu veiksmīgu dalību Expo, LTRK sadarbojas arī ar Latvijas vēstniecību Kazahstānā un Kazahstānas Tirdzniecības un rūpniecības kameru,» informēja LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Uzņēmējiem ir iespēja iegādāties «ekonomiskās pakas» dalībai izstādē. Vienas šādas pakas izmaksas ir 2200 EUR, kas nodrošina vienas nedēļas dalību Expo. «Uzņēmējiem šī ir tirdzniecības misija, kas nozīmē arī to, ka izmaksas ir attiecināmas ES fondu ietvaros ar atbalsta intensitāti 80%,» teica Jānis Endziņš.

Arī Latvijas Dzelzceļš piedalīsies šajā pasākumā. «Šajā Expo vistiešākajā mērā izpaužas arī LDZ biznesa intereses, jo tranzīta ceļi pasaules kontekstā paveras arvien plašāki un Latvijas kā tranzīta tilta loma ir ļoti svarīga gan mums, gan arī Lavijas uzņēmēju biznesa partneriem austrumos,» saka LDZ valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš.

Latvijas paviljona autore ir arhitekte Agnese Lāce. Pēc viņas vārdiem, Latvijas paviljons būs futūristisks un ļoti saistošs. «Izstādes apmeklētājiem būs iespējas ne tikai iepazīties ar Latvijas ražotājiem un plašo mūsu ražoto produktu klāstu, bet arī ar virtuālās realitātes palīdzību lidot pāri Rīgai vai, piemēram, lasīt dzintarus Baltijas jūras krastā.»

Izstādes organizatori šobrīd strādā arī pie B2B matchmaking servisa izstrādes, kas uzņēmējiem atvieglotu partneru meklēšanas procesu.