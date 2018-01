1.janvāra rīts ausīs ar dārgākām degvielas cenām

Degvielas nozare šo gadu noslēgs ar stabilu 5% tirgus izaugsmi pārdotās degvielas apjomu ziņā. Izaugsmi pamatā sekmējis gan pieaugošais dīzeļdegvielas patēriņš, gan arī labvēlīgā naftas produktu tirgus konjunktūra gada vidū, kas sagādāja arī Latvijas autobraucējiem patīkami zemas degvielas cenas gada vidū iepretim augstākām cenām gada sākumā un tagad – gada nogalē. Svaigākie dati par pārdotās degvielas apjomu liecina, ka šī gada pirmajos deviņos mēnešos, salīdzinot ar pērnā gada to pašu periodu, dīzeļdegvielas patēriņš pieaudzis par 7,7%, kamēr benzīns nokrities par 5%.

(Plašāk par šo tēmu lasi: «Atbrīvos» inflācijas spirāli)



Visievērojamāk izaudzis dīzeļdegvielas patēriņš mazumtirdzniecībā – deviņos mēnešos par 9,37% salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn. Tik spēcīgā patēriņa pieaugumā varam teikt aitäh jeb paldies kaimiņiem igauņiem. Igaunijā ir augstāks akcīzes nodoklis degvielai. Dīzeļdegvielas cenu atšķirības starp Latviju un Igauniju ir vismaz 10 centi litrā, kas veicina kaimiņu vīzītes uz Latvijas pierobežu lētākas degvielas meklējumos. Mazāku, bet tomēr vērā ņemamu iespaidu atstāj arī Latvijā reģistrēto vieglo dīzeļdzinēju automašīnu skaita pieaugums. Tendence, ka autobraucēji savus benzīna auto nomaina pret dīzeļauto, turpinās. Tāpat šogad audzis dīzeļdegvielas patēriņš vairumtirdzniecībā un lauksaimniecībā, kas liecina par transporta un lauksaimniecību nozaru izaugsmi līdz ar Latvijas ekonomiku kopumā.

Taču nākamais gads vairs nesola šādus izaugsmes tempus. Ar 2018.gada 1.janvāri spēkā spēkā stāsies virkne ar nodokļu reformu saistītu izmaiņu, tajā skaitā akcīzes nodokļa pieaugums naftas produktiem. Benzīna akcīzes likme pieaugs par 4 centiem litrā, savukārt dīzeļdegvielai – par 3,1 centu litrā. Papildus akcīzes likme tiks aplikta ar 21% PVN, kā rezultātā no jaunā gada uz akcīzes pieauguma rēķina degvielas cena kāps par 4,8 centiem benzīnam un 3,8 centiem dīzeļdegvielai.

Tik strauju akcīzes nodokļa degvielai pieaugumu neesam piedzīvojuši kopš pēckrīzes gadiem.

Latvijas autobraucēji ir cenu jutīgi un maina savus braukšanas paradumus, tiklīdz degvielas cenas pakāpjas augstāk – ikdienā mazāk lieto auto vai gudrāk plāno savu pārvietošanos. Līdz ar akcīzes nodokļa pieaugumu, kas no 1.janvāra jau veidos 38% no benzīna cenas un 32,3% no dīzeļa cenas, sagaidāms, ka benzīna patēriņš turpinās kristies un cenu pieaugums noteikti ietekmēs arī dīzeļdegvielas patēriņu.

Lai arī Latvijas autobraucēji piedzīvos salīdzinoši lielu degvielas cenu kāpumu, starpība starp Igaunijas un Latvijas degvielas cenām pilnībā neizzudīs. Benzīnam tās būs līdzīgas, taču dīzeļdegvielas cenu starpība joprojām būs ievērojama. Paredzams, ka Igaunijas autobraucēji turpinās mērot ceļu uz Latvijas uzpildes stacijām, bet ne vairs tik naski. Arī Lietuvā tiek plānotas akcīzes nodokļa likmes izmaiņas no nākamā gada, kas saglabās līdzīgas degvielas cenas starp Latviju un Lietuvu arī turpmāk.

Var jau teikt, ka Latvijas autobraucēji ir izturīgi un pieraduši pie degvielas cenu svārstībām, pieradīs arī pie šīm izmaiņām. Tikai jāatceras, ka degviela ir viens no komponentiem ļoti daudzām nozarēm – transporta un loģistikas, ražošanas, arī pakalpojumu. Tas nozīmē, ka, ja 1.janvāra rīts ausīs ar pārsteigumu par augstākām degvielas cenām, tad tuvākajā nākotnē jau varam sagaidīt cenu pieaugumu ļoti daudziem un dažādiem produktiem un pakalpojumiem.

Abonējiet, lai saņemtu laikrakstu ik dienu.