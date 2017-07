To sarunā ar Dienas Biznesu norāda Turcijas nacionālās aviokompānijas Turkish Airlines (TA) kravu pārvadājumu izpildītāja Turkish Cargo (TC) reģionālo kravu pārvadājumu menedžeris Efe Ozlers un Turkish Airlines ģenerālā kravu pārdošanas aģenta Baltijas valstīs Kales Airline Services ģenerālmenedžeris Baltijā Audrjus Lukosevičs. Lidojumi no Rīgas uz Stambulu tiks veikti divas reizes nedēļā ar Airbus 330-200F, pārvadājot līdz 68 t kravu. Līdz ar ātrāku pieeju TC maršrutu tīklam Baltijas valstu komersantiem būs pieejami ātri savienojumi ar Tālajiem Austrumiem, Āfriku, Tuvajiem Austrumiem, kā arī ar Uzbekistānu, Kazahstānu, Kirgizstānu un Turkmenistānu.

Kas bija iemesls lidojumu uzsākšanai uz Rīgu?

Mēs izpētījām tirgu. Pārbaudot skaitļus, secinājām, ka ir īstais laiks uzsākt kravu pārvadājumus, jo Baltijas tirgum tas ir nepieciešams. Arī mūsu Tālo Austrumu un ASV tirdzniecības komandas pieprasa šādus lidojumus. Mums ir trīs lidojumi no Helsinkiem, divi no Zviedrijas (Ārlandas lidosta), divi no Oslo, četri no Vīnes, divi no Vnukovo (Maskava) un tagad divi lidojumi no Rīgas. Kad saskatām potenciālu, gribam ienākt tirgū īstajā laikā. Un šis ir īstais laiks.

AL: Jāatgādinā, ka TA lidojumus uz Baltijas valstīm sāka pirms 11 gadiem, un pirmais pasažieru maršruts uz Rīgu tika atklāts 2006. gadā. Sākumā lidojumi bija tikai trīs reizes nedēļā. Kales Airline Services kā ģenerālais kravu pārdošanas aģents sāka pārstāvēt TC, sākumā piesaistot mazus sūtījumus, pastāvīgi audzējot apjomus. Tika uzsākti pasažieru pārvadājumi arī uz Viļņu un Tallinu, un tagad tie tiek veikti uz visām valstīm katru dienu. Kravu pārvadājumus Helsinku virzienā esam atbalstījuši kopš paša sākuma.

Kas ir jūsu klienti, galvenie kravu nosūtītāji, ja runājam par Latvijas virzienu?

EO: E-komercija ir galvenais importētājs. Tad nāk ģenerālkravas un farmācijas bizness, mehānismi. E-komercija pasaulē ļoti strauji pieaug, Amazon pati kļuvusi par aviolīniju, lai apkalpotu savu e-komerciju, taču ar to nepietiek.

Kādi ir TC tālākie plāni Latvijā, kā parasti attīstāties?

Vērojam situāciju tirgū, ja nepieciešams, palielinām lidmašīnu skaitu vai ieliekam maršrutā lielāku lidmašīnu. Mēs dodam iespēju klientiem. Proti, varat izmatot arī Helsinkus, bet tagad arī jaunu līniju no Rīgas. Un sava kravu pārvadātāja esamība tirgū ir pavisam cita lieta, tas ļauj palielināt kravu nosūtīšanas ātrumu. Mēs noteikti nepaliksim tikai pie divām lidmašīnām.

Visu interviju Sāk regulāros reisus lasiet trešdienas, 5. jūlija, laikrakstā Dienas Bizness!