Latvijā bāzētā aviokompānija PrimeraAir nākamgad atklās lidojumus no Rīgas savā populārākajā maršrutā - uz Malagu, informē kompānijas pārstāvji.

Uzņēmuma straujā izaugsme un aviācijas tūrisma tendences reģionā mudinājusi aviokompāniju sākt lidojumus no Rīgas uz populāro atpūtas reģionu Kosta del Sol Malagā, Spānijā. Lidojumi tiks veikti reizi nedēļā 2018.gada vasaras sezonā, izmantojot Boeing 737-800 Next-Gen ar 189 vietu ietilpību.

«Atvērt lidojumu no Latvijas mums ir būtisks solis un gaidīts lēmums jau kopš brīža, kad uz Latviju tika pārnesta galvenā mītne. Mūsu izmaksu bāze ļauj konkurēt ar tādiem aviopārvadātājiem kā Norwegian, Ryanair, Vueling un citiem. Latvijā varēsim piedāvāt ļoti konkurētspējīgu produktu gan individuāliem ceļotājiem, gan arī tūrisma aģentūrām,» komentē PrimeraAir komercdirektore un vice-prezidente Anastasija Višņakova.

Starptautiskās lidostas Rīga valdes priekšsēdētāja Ilona Līce pauž gandarījumu par Latvijā bāzētā pārvadātāja PrimeraAir lēmumu uzsākt lidojumus no Rīgas. Viņa atzīmē, ka Malaga ir bijis viens no pasažieru pieprasītākajiem virzieniem bez tiešā savienojuma no Rīgas.

Kompānijā skaidro, ka uzņēmumam, kas 2014.gadā uz Latviju pārcēla savu galveno mītni, pēdējie trīs gadi ir bijuši īpaši veiksmīgi - panākta ievērojama izaugsme darbības rādītājos, iegādāti 20 jauni lidaparāti, kā arī paplašināts biznesa modelis - no čarterlidojumu kompānijas, kas veic vietējos reisus, PrimeraAir paplašinājusi tirgu un strauji attīsta standarta aviokompānijas pakalpojumus un iekaro transatlantisko lidojumu segmentu.

Kā vēstīts iepriekš, PrimeraAir noslēgusi līgumu par 20 lidaparātu Boeing 737MAX 9 ER iegādi un nomu. Ar paplašināto floti tas plāno radīt revolūciju transatlantisko lidojumu segmentā no Eiropas uz ASV.

Uzņēmums dibināts 2004.gadā Islandē un sākotnēji nodrošināja čartera lidojumus, sadarbojoties ar tūrisma operatoriem Skandināvijā. 2014.gadā uzņēmuma galvenā mītne no Dānijas tika pārcelta uz Rīgu, bet bizness paplašināts ar lidojumu tiešo pārdošanu un aktīvu zemo cenu aviopārvadājumu biznesa nišas iekarošanu.

PrimeraAir nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem, izmantojot astoņus jaunākās paaudzes Boeing lidaparātus. Septiņas lidmašīnas tiek izmantotas lidojumos no Dānijas, Zviedrijas, Islandes, Somijas un Norvēģijas. Viens lidaparāts tiek izīrēts citiem operatoriem ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) tirgus segmentā. Uzņēmums ietilpst Primera Travel Group koncernā, ko veido vadošie tūrisma operatori Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā un Islandē.

