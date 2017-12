Taxify brīdina par tarifu paaugstināšanu Jaungada naktī

«Jaungada naktī tūkstošiem cilvēku vēlas izsaukt taksometru vienlaicīgi, un pieprasījums šajā naktī var būt pat 14 reižu lielāks nekā ikdienā. Tāpēc Vecgada vakarā un Jaungada rītā visiem braucieniem tiks piemērots jauns tarifs: 2.13€ iekāpšana, 0.71€ kilometrs, 0.14€ minūte,» teikts paziņojumā.

Ikdienā Taxify tarifs ir krietni mazāks: iekāpšana 0,71 eiro, 0,36 eiro/km plus 0,13 eiro minūtē.

Uzņēmums norāda, ka Jaungada naktī Taxify pieslēgsies vairāk vadītāju, līdz ar to tarifu celšana ļaus nodrošināt braucienus vairāk cilvēkiem.

Kopumā 2017. gads igauņu radītajai transporta platformai Taxify bijis īpaši veiksmīgs. Latvijā platfromas lietotāju skaits pieaudzis gandrīz 4 reizes, turpretī juridisko klientu skaits trīskāršojies. Visā pasaulē Taxify šobrīd izmanto gandrīz 5 miljonu lietotāju. Četru gadu laikā kopš tā dibināšanas Igaunijas uzņēmums ir piedzīvojis strauju attīstību, kļūstot par vadošo kopbraukšanas platformu Eiropā; šobrīd aplikāciju izmanto jau 120 000 taksometru vadītāji 21 pasaules valstī.

«Pēdējo gadu Taxify Latvijā varam raksturot ar stabilu izaugsmi. Pēdējo trīs gadu laikā, kopš Taxify ienākšanas Latvijas tirgū, nav bijis neviens mēnesis, kad mūsu klientu skaits nebūtu pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi,» stāsta uzņēmuma Taxify vadītājs Latvijā Juris Krūmiņš.

«Latvijas tirgū šovasar ieviesām būtiskas izmaiņas aplikācijā. Automatizētā sistēma būtiski samazina laiku, ko vadītāji pavada, gaidot nākamo pasūtījumu, ka arī automātiski piedāvā pasūtījumu tuvākajam auto. Šobrīd samazinājies gan klienta gaidīšanas laiks, gan arī vadītaju ceļā pavadītais laiks, attiecīgi būtiski pieauguši arī vadītāju ienākumi Taxify sistēmā,» uzsver J. Krūmiņš. «Vienlaikus, 2017. gads ir bijis mums ļoti zīmīgs arī starptautiskajā kontekstā. Šogad piesaistījām investīcijas, kas ļāva ieguldīt attīstības plānos starptautiskajos tirgos, nostiprinot savas pozīcijas Āfrikā, uzsākot darbību Parīzē, Austrālijā un citur. Nākošgad plānojam uzsākt darbību arī Ziemeļamerikā, sākot ar Toronto, Kanādā.»

«2018. gadā ar nepacietību gaidām rudenī pieņemtā kopbraukšanas likuma ieviešanu praksē, kas regulēs privāto vadītāju darbību un dos iespēju piepelnīties sev ērtā laikā simtiem vadītāju. Šis pakalpojums ir plaši pieejams visā pasaulē, un sagaidām, ka klienti to labpbrāt izmantos arī Latvijā paralēli taksometriem. Nākošajā gadā plānojam ieviest arī savu autoparku, kas ļaus arī vadītājiem bez sava auto ērti iznomāt to no mums un sniegt vadītāja pakalpojumus Taxify sistēmā sev ērtā laikā,» stāsta J.Krūmiņš.