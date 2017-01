Pēc pāris gadiem eklērs būs Latvijā populārākais deserts

Tā, analizējot šā brīža Eiropas konditorejas modes tendences, prognozē konditorejas Raunas dārzs (SIA Puravs AJ) īpašnieks Andrievs Jansons.

Lai pienācīgi sagatavotos eklēra uznācienam uz Latvijas gardēžu šķīvjiem, SIA Puravs AJ šogad plāno atvērt otru ceptuvi un veikalu, dubultot saldo našķu ražošanas apjomus. A.Jansons norāda, ka ir ļoti būtiski tirgū ienākt īstajā brīdī, kas neesot izdevies nedz virtuļu, nedz burbuļdzērienu tirgotājiem.

Šobrīd eklērnīcā gatavo 27 dažādus šā našķa veidus, fokuss ir uz sezonālām garšām. Viens no šīs vasaras favorītiem bijis cidoniju eklērs, tāpat lielā cieņā ir zemeņu kārums. A.Jansons stāsta, ka daudzas izejvielas tiek audzētas pašu saimniecībā vai iepirktas no Latvijas zemniekiem. Krēms tiek gatavots galvenokārt no lauku olām, mīklai izmantoti bioloģiskie milti, bet pildījumam un glazūrai – pašu audzētas ogas. Izņēmums ir piens, kuru uzņēmumam piegādā no Lietuvas.

Klienti nelielo konditoreju daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā jau pamanījušies nodēvēt par eklēru paradīzi.

Visu rakstu Gaidot lielo bumu lasiet 9. janvāra laikrakstā Dienas Bizness.