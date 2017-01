Siltumenerģijas tarifi pērn samazinājušies

2016.gads siltumenerģijas nozarē iezīmējas ar tarifu samazinājumu – tas saistīts gan ar dabasgāzes tirdzniecības cenas samazinājumu, gan rūpīgu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) iesniegto tarifu projektu izvērtēšanu, informē SPRK.

Šajā gadā gaidāmas pārmaiņas līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu – būs nepieciešams jauns regulējums un pamatprincipi, kā siltumapgādes komersantiem piemērot esošos tarifus brīvā dabasgāzes tirgū ar neregulētu dabasgāzes cenu.

2016.gadā dabasgāzes tirdzniecības cenas svārstījās robežās no 206,32 EUR/tūkst.nm3 līdz 142,29 EUR/tūkst.nm3, sasniedzot pēdējo trīs gadu laikā zemāko dabasgāzes tirdzniecības cenu. Līdz ar AS Latvijas Gāze piemērojamās dabasgāzes tirdzniecības cenas straujo kritumu, Regulators 2016.gadā pieņēma 14 lēmumus par tarifu piemērošanas kārtību, lai tie atbilstu reālai situācijai.

Latvijas apdzīvotajās vietās, kur siltumenerģijas apgādes tarifi noteikti atkarībā no dabasgāzes cenas, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi 2016.gadā turpināja samazināties un par siltumu bija jāmaksā līdz pat 16% mazāk. Piemēram, Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Dobelē, Grobiņā, Ikšķilē, Olainē, Ķekavā tarifu samazinājums bija robežās no 11-16%, citviet samazinājums bija mazāks.

2016.gadā tika izvērtēti un apstiprināti 12 siltumenerģijas tarifu projekti. Šogad plānots turpināt darbu pie šobrīd 15 iesniegto tarifu projektu izskatīšanas. Turklāt tajās apdzīvotajās vietās, kurās bija vieni no augstākajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Latvijā, tas ir, Lēdmanē un Siguldā, ar 2017.gada 1.janvāri stājās spēkā samazinātie siltumenerģijas apgādes tarifi.

Vienlaikus jāpiemin, ka, Regulatora rūpīgas siltumenerģijas tarifu projektu izvērtēšanas rezultātā, 2016.gadā tika samazinātas komersantu sākotnēji iesniegtās siltumenerģijas tarifu veidojošās izmaksas, iegūstot izmaksu ieguvumu 1,5 milj. EUR apmērā.

Savukārt līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu, šogad plānots grozīt Siltumenerģijas apgādes tarifu pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku. Dabasgāzes tirgus atvēšana izbeidz regulētā dabasgāzes tarifa piemērošanu un rada nepieciešamību pēc jauna regulējuma un pamatprincipiem, kā siltumapgādes komersantiem piemērot esošos tarifus brīvā dabasgāzes tirgū ar neregulētu dabasgāzes cenu.