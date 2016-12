DB viedoklis: Pārmaiņu vējos atrast savu ceļu

2016. gads apliecina, ka tik rāmi un mierīgi kā iepriekšējos gados dzīve vairs nerit, sava nākotne ir jāizcīna tiklab globāli, kā šeit uz vietas – Latvijā

Gads ir praktiski beidzies, un ir laiks savilkt bilanci. Raugoties lokāli, viena no lielākajām nejēdzībām, ko valdošā koalīcija izstrādāja šā gada pēdējā brīdī, bija nesaprotamā raustīšanās ar mikrouzņēmuma nodokli un obligātajām sociālajām iemaksām, tādējādi sējot pilnīgi nepamatotu nemieru gana lielā daļā Latvijas iedzīvotāju. Arī pastāsti par to, ka šogad beidzot tiks pilnvērtīgi iedarbinātas ES fondu programmas, izrādījās tukšas pasakas – vilcināšanās turpinājās. Toties šis gads iezīmējās ar jaunām, nebijušām normām, kas, iespējams, ievada vēl lielāku nodokļu revolūciju nākamajos gados Latvijā. Žagari ir nopelnīti arī par Junkera plāna neizmantošanu savā labā – tas joprojām mums ir kā mednis kokā, kurš kļūst arvien treknāks, diemžēl – ne Latvijai. Nav vērts izskaistināt situāciju un par šo visu pirmssvētku laikā nerunāt, jo īpaši tāpēc, ka arī ārējie apstākļi gādā par gana lieliem izaicinājumiem un pieaugošu nedrošības sajūtu.

Saistītie raksti DB karikatūra: Pārmaiņu vējos atrast savu ceļu

Nākamgad redzēsim, kādu politisko un ekonomisko efektu radīs jaunais ASV prezidents Donalds Tramps. Kas notiks ar ES un ASV brīvās tirdzniecības līgumu – TTIP? Kā attīstīsies Brexit, un vai tā ietekmē skoti nerosinās jaunu referendumu par varbūtēju atdalīšanos no Lielbritānijas? Bēgļu problēmai joprojām nav ilglaicīga risinājuma, lai nodrošinātu cilvēku palikšanu Āfrikā – viena tā saucamā zaļā mūra iniciatīva, par ko DB šoruden rakstīja, ir jauka, taču ar to nepietiek. Eiropas Savienības līmenī ir jāstrādā pie pilsoņu tiesību nostiprināšanas un īpaši jāgādā par to, lai digitālā revolūcija neizveidotu vēl lielāku sabiedrības noslāņošanos, audzējot ar dzīvi neapmierināto cilvēku skaitu. Kādā veidā tiks risinātas klimata problēmas un to radītās sekas, jo Eiropas «zaļais kurss» ne tikai nav atcelts, bet acīmredzot tiks vēl nostiprināts? Ko tas nozīmēs katrai dalībvalstij un tās tautsaimniecībai atsevišķi? Kā attīstīsies attiecības ar Krieviju, kas Latvijai ir ļoti būtiski? Vai notiks lielo valstu mēģinājums vienoties ar Krieviju, apejot Austrumeiropas valstis, par ko DB konferencē Biznesa prognozes 2017 brīdināja Vācijas bijušais iekšlietu ministrs Gerharts Baums? Kādā veidā Eiropa kopumā un katra valsts atsevišķi iesaistīsies globālajos lielajos projektos, piemēram, Ķīnas zīda ceļā? Kā Eiropa tiks galā ar populistiem un vēl lielāku labējo radikāļu skaita pieaugumu arī ietekmīgākajās ES valstīs, un kādas tam var būt sekas?

Uz visiem šiem jautājumiem nepārprotamu atbildi neviens nevar sniegt, bet lielā neskaidrība ir papildus motivācija skaidri domāt pašam ar savu prātu un pieņemt izsvērtus lēmumus. Ir svarīgi skatīties lietas kopsakarībā un pēc iespējas meklēt sadarbību arī ārpus Eiropas. Lai jums, visiem DB lasītājiem, priecīgi Ziemassvētki un veiksmīgs Jaunais 2017. gads – gan biznesā, gan personīgi!