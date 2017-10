Eksportspēja: Krāso šķeldu visās varavīksnes krāsās

Sējas novada SIA Aggregare ražotā priežu mizu mulča, krāsotā šķelda, substrāti un kūdra tiek eksportēta uz 12 pasaules valstīm. Uzņēmums startē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Ekonomikas ministrijas rīkotā konkursa Eksporta un inovācijas balva 2017 kategorijā Eksportspējīgākais komersants mazo komercsabiedrību grupā.

Šobrīd 35% SIA Aggregare saražotās priežu mulčas un krāsotās šķeldas tiek eksportēti uz Igauniju, Lietuvu, Zviedriju, Vāciju, Poliju, Franciju, Izraēlu, Bulgāriju, Libānu, Kataru, Dubaiju un Ķīnu. Lielākais produkcijas daudzums – aptuveni 50% – aizceļo uz Dubaiju. Pērn tika realizēti 14 tūkstoši kubikmetru mulčas, šogad to apjomi tiks palielināti par 15%, lēš SIA Aggregare tirdzniecības vadītājs Artis Mikāls.

Uzņēmums nepārtraukti apgūst jaunus eksporta tirgus. Drīzumā mulču un šķeldu tas plāno eksportēt arī uz Vāciju, Austriju, Lielbritāniju, Slovākiju, Slovēniju, Grieķiju, Ķīnu u.c. valstīm. Priežu mizu mulča, kas tiek ražota no vietējās A klases priedes koksnes, veido aptuveni 70% no SIA Aggregare apgrozījuma. Tā tiek pildīta 50 un 250 litru maisos un pakota uz eiropaletēm. Tiek ražotas triju dažādu izmēru mulčas frakcijas – rupjā, vidējā un smalkā. Rupjā tiek izmantota lielāku augu stādījumos, piemēram, ap košumkrūmiem un skuju kokiem, vidējā – piemērota jebkura izmēra augiem, visbiežāk tā tiek bērta uz ziemciešu stādījumiem, bet smalkā tiek iejaukta augsnē, lai nodrošinātu irdenumu un gaisa cirkulāciju. Izejmateriāli – priežu miza – tiek piegādāti pamatā no Kuldīgas, Madonas un Smiltenes kokzāģētavām. A. Mikāls stāsta, ka izejmateriāla Latvijā ir pietiekami daudz, taču tā cena ar katru gadu palielinās.

