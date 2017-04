Madara Cosmetics šā gada otrajā pusē iziet biržā

AS Madara Cosmetics šodien paziņoja par plāniem šā gada otrajā pusē iziet biržā ar mērķi nodrošināt resursus līdzšinējā uzņēmuma attīstības tempa turpināšanai, īpaši koncentrējoties uz attīstību ārvalstu tirgos. Šī nolūka īstenošanai tiek veikti visi nepieciešamie sagatavošanās procesi sadarbībā ar AS LHV Pank un Nasdaq Riga, AS.