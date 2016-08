Reverta atguvusi 63% no problemātiskajiem aktīviem

AS Reverta šā gada pirmajā pusgadā atguvusi 38,1 miljonu eiro, salīdzinot ar 20,6 miljoniem eiro pērn, liecina bankas paziņojums Nasdaq Riga.



Kopumā kopš 2010.gada 1.augusta Reverta no problemātisko aktīvu izstrādes un pārdošanas ir atguvusi 704,3 miljonus eiro jeb vairāk nekā 63% no visiem tās portfelī atstātajiem problemātiskajiem aktīviem.

«Vidēji tirgū nekustamo īpašumu vērtība, salīdzinot ar 2007./2008 gadu, ir samazinājusies par aptuveni 50%. Savukārt Revertas kredītu nodrošinājumu portfelī esošie nekustamie īpašumi nereti ir zaudējuši pat līdz 90% no to sākotnējās tirgus vērtības. Līdz ar to var droši apgalvot, ka jau šobrīd atgūtie 63 procenti ir vērtējami kā ļoti labs rezultāts,» norāda Reverta valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava.

Valsts kasei Reverta pirmajā pusgadā ir atmaksājusi 30,2 miljonus eiro, kas ir trīs reizes vairāk nekā analogā laika periodā pērn. No šīs summas 21,5 miljoni eiro tika novirzīti pamatsummas atmaksai, bet 8,7 miljoni eiro - procentu maksājumiem.

Revertai 2016. gada pirmais pusgads tai ir bijis iezīmīgs ar vairāku lielu un sarežģītu darījumu pabeigšanu Latvijā, Krievijā, Lietuvā un Igaunijā. Tā, piemēram, ir noslēdzies apjomīgs un sarežģīts astoņus gadus ilgušais projekts Krievijā, kā rezultātā Reverta kļuva par pilntiesīgu īpašnieci 1000 m2 komercplatībām prestižajā Frunzenskaja naberežnaja Maskavā. Tāpat ir sekmīgi pabeigts lielākais un sarežģītākais kredītu projekts Lietuvas portfelī, kura kopējā darījuma summa bija 10,6 miljoni eiro.

Kopš 2010. gada 1. augusta, kad tika pabeigta AS Parex banka restrukturizācija, Latvijas valsts no Revertas dažādu maksājumu veidā kopumā ir saņēmusi jau vairāk nekā 641 miljonu eiro, no kuriem tiešie maksājumi Valsts kasei 2016. gada 30.jūnijā veidoja 397 miljonus eiro. Papildus ir veikta arī ierobežoto noguldījumu, procentu par subordinēto kapitālu un citu apjomīgu maksājumu savlaicīga izpilde.

Neraugoties uz Latvijas nekustamā īpašumu lēno izaugsmi, šā gada pirmajos sešos mēnešos Revertas ieņēmumi no pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem veidoja 12,9 miljonus eiro, pārsniedzot pagājušā gada rādītājus par 7,2 miljoniem eiro. Šāda rezultāta pamatā ir viena no Revertas lielākā projekta – airBaltic centrālās biroja ēkas rekonstrukcijas, iznomāšanas un pārdošanas darījuma īstenošana. Pārdošanas rezultātus labvēlīgi ietekmēja arī Revertas regulāri veiktā nekustamo īpašumu cenu pārskatīšanas politika.

Efektīvās aktīvu izstrādes rezultātā 2016. gada 30. jūnijā Revertas kopējie aktīvi veidoja 104,5 miljonus eiro, salīdzinot ar 194,9 miljoniem eiro analogā periodā pērn.

Jau pēc pārskata perioda beigām - 2016. gada augustā - Reverta veica kārtējo maksājumu Valsts kasei 4 miljonu eiro apmērā. Tādējādi šobrīd Valsts kase no Revertas kopumā ir saņēmusi 401 miljonu eiro.