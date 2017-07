Soli pa solim līdz savai Narvesen franšīzei

«Narvesen franšīzes īpašā iezīme ir tā, ka mēs nevis piedāvājam nopirkt franšīzi, bet gan slēdzam sadarbības līgumu, nododot franšīzes ņēmēja rīcībā pilnībā aprīkotu tirdzniecības vietu un uzticam pārstāvēt Narvesen zīmola vērtības. Mūsu sadarbības partneru ieguldījums ir iemaksa drošības depozītā par iepriekš atrunātu daļu no konkrētajā tirdzniecības vietā esošo preču vērtības. Līdz ar to depozīta summa katrā gadījumā ir individuāla un atkarīga no tirdzniecības vietas lieluma un attiecīgi – preču klāsta,» skaidro Narvesen Baltija personālvadības direktors Andis Aleksandrovs.