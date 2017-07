Sākam biznesu: Ienāk ar produktu sportistiem

«Kādreiz intensīvi nodarbojos ar sportu un lietoju pieejamos uztura bagātinātājus, proteīna dzērienus. Latvijā ir pieejami dažādi produkti, tie ir atšķirīgā kvalitātē. Lielāko daļu no tiem izmēģināju, bet no daudziem pēc kāda laika lietošanas pamanīju blaknes, piemēram, tajās dienās, kad tos lietoju, pamanīju, ka man ātrāk sitas sirds,» stāsta Pēteris Bikše, Kefa (SIA DRL-1) vadītājs. Viņš sāka pētīt, kas ir šo produktu sastāvā. Ar pamatu – proteīnu – lielākoties viss bija kārtībā, bet viņam nepatika sastāvā esošie mākslīgie aromatizētāji un saldinātāji, kas nav nepieciešami. Izpētot tirgu, Pēteris secināja, ka piedāvājums ir diezgan plašs, bet ir maz produktu, kas būtu dabīgi un nesaturētu nevajadzīgas piedevas. Tā kā cilvēki pēdējos gados sāk pievērst uzmanību tam, ko ikdienā lieto uzturā, tas pamazām pāriet arī uz citām jomām. «Vispirms cilvēki sāka pievērst uzmanību tam, kādu pārtiku pērk veikalā ikdienā, bet tagad skatās arī uz to, ko lieto treniņā un kādā materiālā iepako ēdienu. Tas viss iet dziļāk un dziļāk. Negribētu teikt, ka produkts ir kaut kas pilnīgi jauns tirgū. Jau ir pieejami dabīgi produkti, bet tie parasti ir dārgi,» situāciju raksturo Pēteris.

Pēteris lepojas, ka 73% no produkta sastāvdaļām ir ražotas Latvijā.

